Посол РФ в Лондоне: Главы МИД и Минобороны Британии посетят Москву на следующей неделе

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и и глава Минобороны страны Бен Уоллес посетят Москву на следующей неделе. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Лиз Трасс собирается на следующей неделе, министр обороны Бен Уоллес также <…> собирается в Москву", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Келина, недавние заявления Трасс и Уоллеса с угрозами в отношении России являются попытками "создать позицию сильного" перед переговорами. Однако дипломат не понимает, как с подобным настроем можно отправляться на разговор. Посол заметил, что одной из причин этой позиции Лондона является политическая оппозиция, давящая на премьера Бориса Джонсона. Но с Россией это отношений не улучшит, предупредил он.