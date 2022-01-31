Посол РФ в Лондоне: Главы МИД и Минобороны Британии посетят Москву на следующей неделе
Андрей Келин заметил, что заявления министров с угрозами в адрес РФ являются попытками "создать позицию сильного" перед переговорами. Однако они не позволят улучшить отношения.
Министр иностранных дел Лиз Трасс © ТАСС / EPA/CHRIS J. RATCLIFFE
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и и глава Минобороны страны Бен Уоллес посетят Москву на следующей неделе. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
"Лиз Трасс собирается на следующей неделе, министр обороны Бен Уоллес также <…> собирается в Москву", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Келина, недавние заявления Трасс и Уоллеса с угрозами в отношении России являются попытками "создать позицию сильного" перед переговорами. Однако дипломат не понимает, как с подобным настроем можно отправляться на разговор. Посол заметил, что одной из причин этой позиции Лондона является политическая оппозиция, давящая на премьера Бориса Джонсона. Но с Россией это отношений не улучшит, предупредил он.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес 27 января сообщил о решении посетить Москву в ближайшее время. Говоря о планах по "вторжению на Украину", которые Запад приписывает Москве, он заявил, что "есть вероятность остановить это".
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