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Посол РФ в Лондоне: Главы МИД и Минобороны Британии посетят Москву на следующей неделе

Андрей Келин заметил, что заявления министров с угрозами в адрес РФ являются попытками "создать позицию сильного" перед переговорами. Однако они не позволят улучшить отношения.

31 января, 12:47
<p>Министр иностранных дел Лиз Трасс © ТАСС / EPA/CHRIS J. RATCLIFFE</p>

Министр иностранных дел Лиз Трасс © ТАСС / EPA/CHRIS J. RATCLIFFE

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и и глава Минобороны страны Бен Уоллес посетят Москву на следующей неделе. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Лиз Трасс собирается на следующей неделе, министр обороны Бен Уоллес также <…> собирается в Москву", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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По словам Келина, недавние заявления Трасс и Уоллеса с угрозами в отношении России являются попытками "создать позицию сильного" перед переговорами. Однако дипломат не понимает, как с подобным настроем можно отправляться на разговор. Посол заметил, что одной из причин этой позиции Лондона является политическая оппозиция, давящая на премьера Бориса Джонсона. Но с Россией это отношений не улучшит, предупредил он.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес 27 января сообщил о решении посетить Москву в ближайшее время. Говоря о планах по "вторжению на Украину", которые Запад приписывает Москве, он заявил, что "есть вероятность остановить это".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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