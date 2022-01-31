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Посол Келин: Москва готова принять контрмеры в ответ на антироссийские санкции Британии

Дипломат напомнил, что в России также располагается британский бизнес, который может пострадать при ответной реакции. Он отметил, что пока непонятно, чем это закончится.

31 января, 12:59

Фото © Pexels

Москва готова принять ответные меры против британского бизнеса на фоне возможного решения Великобритании ввести новые санкции в отношении России. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Мы посмотрим, и, конечно же, будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает. И меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится, мы не знаем", — сказал он.

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Также Келин добавил, что заявление Лондона о вероятной конфискации собственности россиян на деле будет являться "борьбой с ветряными мельницами". При это он не исключил, что Британия может развязать кампанию против граждан РФ ради достижения "каких-то мнимых политических целей".

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила планы Лондона расширить санкции против России. По её словам, теперь у олигархов и компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться. По данным СМИ, объявить о новых ограничениях Лондон может уже сегодня, 31 января.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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