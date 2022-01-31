Посол Келин: Москва готова принять контрмеры в ответ на антироссийские санкции Британии

Москва готова принять ответные меры против британского бизнеса на фоне возможного решения Великобритании ввести новые санкции в отношении России. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Мы посмотрим, и, конечно же, будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает. И меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится, мы не знаем", — сказал он.