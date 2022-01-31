Политолог Черняховский объяснил, зачем Украина готовит провокации против России
Ранее в ЛНР заявили, что Киев готовит информационную кампанию с кодовым названием Crushing Sword. По словам специалиста, её цель — определённым способом спровоцировать российскую элиту.
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Украина постоянно готовит провокации против России, чтобы доказать существование угрозы и оправдать ожидания западных партнёров. Особенно это актуально сейчас, когда руководство Незалежной пыталось сказать, что угрозы войны нет. Об этом Лайфу рассказал политолог Сергей Черняховский.
"Они готовят информационную кампанию против России постоянно. То, что они готовы простроить это на каких-то масштабных кровопролитных провокациях, тоже ничего удивительного нет", — сказал он.
По словам Черняховского, при этом российская элита каждый раз либо смягчает ответ на провокации Киева, либо идёт на попятную. Он добавил, что соответствующие действия Украины призваны усилить напряжение, создавая поводы для "реального ответа" Москвы. Однако всё зависит от "степени готовности российской элиты".
Ранее в ЛНР заявили, что Украина при поддержке западных спецслужб готовит информационную кампанию с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушающий меч"), её цель — введение в заблуждение мировой общественности и обвинение ДНР, ЛНР и России в агрессии против Незалежной.
Напомним, неделю назад в Управлении народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе: обстановка в регионе напоминает предвоенную, украинские войска активизировались по всей стране. По данным Луганска, Украина стягивает к линии соприкосновения военную технику: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Кроме того, фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.
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