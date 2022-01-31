Политолог Черняховский объяснил, зачем Украина готовит провокации против России

Украина постоянно готовит провокации против России, чтобы доказать существование угрозы и оправдать ожидания западных партнёров. Особенно это актуально сейчас, когда руководство Незалежной пыталось сказать, что угрозы войны нет. Об этом Лайфу рассказал политолог Сергей Черняховский.

"Они готовят информационную кампанию против России постоянно. То, что они готовы простроить это на каких-то масштабных кровопролитных провокациях, тоже ничего удивительного нет", — сказал он.

По словам Черняховского, при этом российская элита каждый раз либо смягчает ответ на провокации Киева, либо идёт на попятную. Он добавил, что соответствующие действия Украины призваны усилить напряжение, создавая поводы для "реального ответа" Москвы. Однако всё зависит от "степени готовности российской элиты".