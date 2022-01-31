Врач Повзун рассказал об отравлении мухоморами людей, пытающихся защититься от ковида

В Санкт-Петербурге периодически происходят случаи отравления мухоморами, только за минувший год в Токсикологический центр НИИ скорой помощи поступило не менее десяти пациентов с таким диагнозом. Примечательно, что пострадавшие с помощью ядовитых грибов хотели укрепить иммунитет от коронавируса.

"Нас всех это поражает: люди боятся вакцинироваться, но не боятся ставить эксперименты на себе, употребляя мухоморы! Если вы откроете Интернет, то не один десяток таких же экстравагантных рецептов увидите, но это не означает, что каждый метод надо пробовать на себе", — сообщил главный врач НИИ скорой помощи Антон Повзун в интервью газете "Петербургский дневник".

Из "экзотики" медик также привёл в пример случаи отравления при соприкосновении с кораллами. Кроме того, по его словам, в отделении нередко встречаются пациенты с ожогами морскими животными. При этом, как указал Повзун, на курортах людям оказывают первую помощь, а потом они уже поступают в медцентр.

Ранее Геннадий Онищенко призвал вакцинироваться, чтобы ковид не превратился в сезонное заболевание. Прививки могут защитить 65% населения от вируса вовсе и не позволить коронавирусу мутировать в более опасный вариант, добавил бывший главный санитарный врач РФ.