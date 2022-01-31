Глава СК РФ Бастрыкин просит согласия на возбуждение дел против шестерых судей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил согласия на возбуждение уголовных дел против шести судей, три из которых уже оставили свои посты. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).

Так, Бастрыкин просит разрешить возбудить дело против экс-председателя Купинского суда Новосибирской области Тамары Кошлак по признакам преступления, предусмотренного статьёй о превышении должностных полномочий, а также против мирового судьи в отставке из Новосибирской области Татьяны Лисиной за подстрекательство к превышению полномочий и нарушение тайны переписки и переговоров.

Третье дело планируют возбудить в отношении судьи Колосовского районного суда Омской области Владислава Куминова за нарушение ПДД. По такой же статье, а также за оставление в опасности, СК просит привлечь судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского.

Кроме того, СКР просит разрешения на расследование дела о получении крупной взятки в отношении судьи из Северной Осетии Родиона Антимина.

Ещё несколько дел Бастрыкин просит возбудить в отношении экс-председателя Пестречинского районного суда Татарстана Ирека Набиева по признакам преступлений по восьми статьям: о мошенничестве, похищении человека, незаконном обороте наркотиков, вымогательстве, превышении должностных полномочий, подделке документов, отмывании денег, а также взятке.

Все представления Бастрыкина будут рассмотрены 7 февраля.