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Мавзолей Ленина закроют для посетителей на весь февраль

Причина — проведение профилактических работ с 1 по 28 февраля.

31 января, 13:18

Мавзолей Ленина на Красной площади. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей с 1 по 28 февраля в связи с проведением профилактических работ. Об этом предупредила Федеральная служба охраны.

"С 1 по 28 февраля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина осуществляться не будет", — говорится в сообщении ФСО.

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Сторонников и противников идеи вынести из мавзолея тело Владимира Ленина и перезахоронить много. Но Кремль соблюдает в этом вопросе нейтралитет, так как это спорный вопрос: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что такого вопроса "нет на повестке дня" и что она (повестка) сейчас иная и изобилует другими проблемами. Лайф узнал мнение экспертов по этому вопросу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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