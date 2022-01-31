Мавзолей Ленина закроют для посетителей на весь февраль

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей с 1 по 28 февраля в связи с проведением профилактических работ. Об этом предупредила Федеральная служба охраны.

"С 1 по 28 февраля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина осуществляться не будет", — говорится в сообщении ФСО.

Сторонников и противников идеи вынести из мавзолея тело Владимира Ленина и перезахоронить много. Но Кремль соблюдает в этом вопросе нейтралитет, так как это спорный вопрос: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что такого вопроса "нет на повестке дня" и что она (повестка) сейчас иная и изобилует другими проблемами. Лайф узнал мнение экспертов по этому вопросу.