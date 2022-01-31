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Актриса Елена Проклова сообщила Лайфу, что выписалась из больницы

Артистка поблагодарила всех за внимание к себе и выразила надежду, что в конечном счёте всё будет хорошо. Она отметила, что ей ещё нужно отойти от медучреждения.

31 января, 13:23
<p>Актриса Елена Проклова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV0RKomopvG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elproklova</a></p>

Актриса Елена Проклова. Фото © Instagram / elproklova

Актриса Елена Проклова сообщила Лайфу, что выписалась из больницы и уже находится дома. Она поблагодарила всех поклонников и журналистов за внимание.

"Да, я выписалась сегодня. Я уже дома. Нужно отойти, конечно, от больницы и заниматься собой. Спасибо большое за внимание", — сказала она.

Проклова рассказала о своём самочувствии после инсульта

Проклова рассказала о своём самочувствии после инсульта

Актриса выразила надежду, что в конечном итоге всё будет "совсем окончательно хорошо".

Напомним, 68-летняя артистка попала в больницу с инсультом в начале января. Ранее она подтверждала, что попала в реанимацию, после стабилизации состояния её перевели в палату интенсивной терапии. Поклонникам Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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