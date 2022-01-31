Актриса Елена Проклова сообщила Лайфу, что выписалась из больницы
Артистка поблагодарила всех за внимание к себе и выразила надежду, что в конечном счёте всё будет хорошо. Она отметила, что ей ещё нужно отойти от медучреждения.
Актриса Елена Проклова. Фото © Instagram / elproklova
Актриса Елена Проклова сообщила Лайфу, что выписалась из больницы и уже находится дома. Она поблагодарила всех поклонников и журналистов за внимание.
"Да, я выписалась сегодня. Я уже дома. Нужно отойти, конечно, от больницы и заниматься собой. Спасибо большое за внимание", — сказала она.
Актриса выразила надежду, что в конечном итоге всё будет "совсем окончательно хорошо".
Напомним, 68-летняя артистка попала в больницу с инсультом в начале января. Ранее она подтверждала, что попала в реанимацию, после стабилизации состояния её перевели в палату интенсивной терапии. Поклонникам Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта".
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