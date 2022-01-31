Актриса Елена Проклова сообщила Лайфу, что выписалась из больницы

Артистка поблагодарила всех за внимание к себе и выразила надежду, что в конечном счёте всё будет хорошо. Она отметила, что ей ещё нужно отойти от медучреждения.