Пять громких скандалов Верки Сердючки, после которых понятно, почему она пропала с экранов

Батько наш — Бандера

Исполнение Сердючкой со сцены песни про Бандеру. Видео © Эфир "Дизель студио"

Совсем недавно Андрей Данилко в роли Сердючки в эфире "Дизель шоу" исполнил со сцены песню о лидере украинского националистического движения Степане Бандере "Батько наш — Бандера": "Очень символично, что мне (образу Верки Сердючки. — Прим. Лайфа) 30 лет. И нашей незалежной Украине тоже 30 лет". Песня уже наделала много шума в Сети, поэтому, когда Сердючка спела её, обойтись без внимания со стороны россиян не получилось. Скандал! Какие ещё истории приключались с артистом — в подборке ниже.

Сердючку в президенты

Верка Сердючка (Андрей Данилко). Фото © Wikipedia

Зеленский возглавляет Правительство Украины уже почти три года, но совсем недавно стало известно, что у политических элит были и другие варианты на должность президента. В конце 2021 года Алеся Бацман рассказала, что им мог легко стать Андрей Данилко. По словам жены журналиста Дмитрия Гордона, артиста буквально уговаривали баллотироваться: "Его очень многие уговаривали, приходили от разных сил, от разных партий, сулили очень большие деньги". Но он отказался, чтобы "сохранить себя".

Кража племянника

Верка Сердючка (Андрей Данилко). Фото © РИА "Новости" / Валерий Левитин

А в эту историю даже пришлось вмешиваться сотрудникам правоохранительных органов. Несколько лет назад артист забеспокоился о здоровье сына своей старшей сестры Галины. Зная, что женщина не сильна в общении с людьми, Данилко решил взял инициативу в свои руки и положил племянника в больницу. Мать, оказалось, была против, перепугалась за сохранность сыночка и додумала такие подробности, что в один момент к Верке Сердючке наведались сотрудники МВД Украины: "Я на телефоне, там врачи. И вот я на студии, звонок, милиция приезжает за мной. Они меня узнали, говорят: "Андрей, нам поступило заявление от вашей сестры, вы украли ребёнка, чтобы сдать его на органы". Сейчас со здоровьем ребёнка всё в порядке, он живёт в квартире, которую ему подарил дядя.

Миллионное авто

Андрей Данилко (Верка Сердючка). Фото © Instagram / v_serduchka

Не секрет, что Данилко — большой фанат творчества группы Queen, в особенности её солиста Фредди Меркьюри. В 2013 году в Бирмингеме проходил аукцион Coys of Kensington, где выставили Rolls-Royce Silver Shadow, на котором разъезжал сам Фредди. Артист не раскрыл сумму, которую он заплатил за шикарный автомобиль с не менее богатой историей, но сумма точно исчисляется десятками миллионов рублей: торги начинались с 60 тысяч фунтов стерлингов — по курсу того времени это было около трёх миллионов рублей.

Russia, goodbye

Фото © РИА "Новости" / Алексей Юшенков