"Было весело и интересно": Дочь Заворотнюк раскрыла, как снималась с мамой в роли няни Вики

26-летняя Анна Заворотнюк в блоге часто вспоминает о больной маме по просьбе подписчиков, которые уже четыре года переживают о её состоянии. В этот раз фанаты поинтересовались старой историей, когда девушка снималась вместе с мамой в сериале "Моя прекрасная няня". Анне тогда доверили сыграть маленькую няню Вику, и девочка отлично справилась — не без помощи звёздной мамы.

Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk

"Я тогда текст учила вместе с мамой. Помню, что снимали долго — один небольшой эпизод занял часов семь. Но всё равно было очень интересно, весело и необычно", — написала Анна в своих сториз на вопрос поклонника. Помимо отвлечённых тем фанаты интересовались здоровьем Анастасии Заворотнюк, о котором ничего не известно, — с тех пор как появилась информация о глиобластоме, агрессивной форме рака мозга, состояние 50-летней актрисы тщательно скрывается. Но Анна попросила её по этому поводу не беспокоить — это больной вопрос, из-за которого она долгое время находится в депрессии.

Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk

Из-за отсутствия сведений рождаются различные слухи, например, на днях в соцсетях начали утверждать, что из-за повреждения мозга Анастасия Заворотнюк испытывает проблемы с речью и больше не может говорить. Однако такие спекуляции не на шутку разозлили её дочь. "Это полный бред, придуманный недобросовестными журналистами", — заявила она в сториз. Однако и тут состояние мамы она никак комментировать не стала.

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk