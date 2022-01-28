"Было весело и интересно": Дочь Заворотнюк раскрыла, как снималась с мамой в роли няни Вики
Подписчики Анны постоянно вспоминают о её знаменитой маме, которая уже четыре года борется с раком, а девушка и рада рассказать им о ней что-то новое.
26-летняя Анна Заворотнюк в блоге часто вспоминает о больной маме по просьбе подписчиков, которые уже четыре года переживают о её состоянии. В этот раз фанаты поинтересовались старой историей, когда девушка снималась вместе с мамой в сериале "Моя прекрасная няня". Анне тогда доверили сыграть маленькую няню Вику, и девочка отлично справилась — не без помощи звёздной мамы.
"Я тогда текст учила вместе с мамой. Помню, что снимали долго — один небольшой эпизод занял часов семь. Но всё равно было очень интересно, весело и необычно", — написала Анна в своих сториз на вопрос поклонника. Помимо отвлечённых тем фанаты интересовались здоровьем Анастасии Заворотнюк, о котором ничего не известно, — с тех пор как появилась информация о глиобластоме, агрессивной форме рака мозга, состояние 50-летней актрисы тщательно скрывается. Но Анна попросила её по этому поводу не беспокоить — это больной вопрос, из-за которого она долгое время находится в депрессии.
Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk
Из-за отсутствия сведений рождаются различные слухи, например, на днях в соцсетях начали утверждать, что из-за повреждения мозга Анастасия Заворотнюк испытывает проблемы с речью и больше не может говорить. Однако такие спекуляции не на шутку разозлили её дочь. "Это полный бред, придуманный недобросовестными журналистами", — заявила она в сториз. Однако и тут состояние мамы она никак комментировать не стала.
Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk
Роль в "Моей прекрасной няне" не стала единственной в актёрской карьере Анны — девушка снялась также в сериале "Закрытая школа" и стала ведущей в телешоу "Достать звезду". Однако дальше перед камерами Анна предпочла появляться в другом ключе — в виде блогера. Дочь Анастасии Заворотнюк предпочла бизнес киноиндустрии — она является совладельцем бренда одежды D8, магазин которого находится в центре Москвы.
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