НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Было весело и интересно": Дочь Заворотнюк раскрыла, как снималась с мамой в роли няни Вики

Подписчики Анны постоянно вспоминают о её знаменитой маме, которая уже четыре года борется с раком, а девушка и рада рассказать им о ней что-то новое.

28 января, 08:28

Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk

26-летняя Анна Заворотнюк в блоге часто вспоминает о больной маме по просьбе подписчиков, которые уже четыре года переживают о её состоянии. В этот раз фанаты поинтересовались старой историей, когда девушка снималась вместе с мамой в сериале "Моя прекрасная няня". Анне тогда доверили сыграть маленькую няню Вику, и девочка отлично справилась — не без помощи звёздной мамы.

Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk

Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk

"Я тогда текст учила вместе с мамой. Помню, что снимали долго — один небольшой эпизод занял часов семь. Но всё равно было очень интересно, весело и необычно", написала Анна в своих сториз на вопрос поклонника. Помимо отвлечённых тем фанаты интересовались здоровьем Анастасии Заворотнюк, о котором ничего не известно, — с тех пор как появилась информация о глиобластоме, агрессивной форме рака мозга, состояние 50-летней актрисы тщательно скрывается. Но Анна попросила её по этому поводу не беспокоить — это больной вопрос, из-за которого она долгое время находится в депрессии.

Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk

Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk

Из-за отсутствия сведений рождаются различные слухи, например, на днях в соцсетях начали утверждать, что из-за повреждения мозга Анастасия Заворотнюк испытывает проблемы с речью и больше не может говорить. Однако такие спекуляции не на шутку разозлили её дочь. "Это полный бред, придуманный недобросовестными журналистами", — заявила она в сториз. Однако и тут состояние мамы она никак комментировать не стала.

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk

Роль в "Моей прекрасной няне" не стала единственной в актёрской карьере Анны — девушка снялась также в сериале "Закрытая школа" и стала ведущей в телешоу "Достать звезду". Однако дальше перед камерами Анна предпочла появляться в другом ключе — в виде блогера. Дочь Анастасии Заворотнюк предпочла бизнес киноиндустрии — она является совладельцем бренда одежды D8, магазин которого находится в центре Москвы.

Певица Марина Девятова раскрыла причины лишнего веса, который так шокировал её фанатов

Певица Марина Девятова раскрыла причины лишнего веса, который так шокировал её фанатов

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1