Пышную грудь вперёд — и гоп-гоп. Верка Сердючка отмечает юбилей

Оглавление В детстве мыться ходили к соседям Рождение Верки Сердючки Вера запела "Лаша Тумбай" или "Раша, гуд-бай"?! Куда пропала Вера? Личная жизнь ***

Андрею Данилко, которого поклонники знают по образу эксцентричной Верки Сердючки, сегодня, 2 октября, исполнилось 45 лет. Популярный ныне образ он придумал более 20 лет назад, а "фамилия" Сердючка родилась благодаря однокласснице, которую, ещё сидя за партой, двоечник Данилко обещал сделать знаменитой. Та только хохотала в ответ. От пэтэушника до суперзвезды со звездой на голове — как шёл к славе Андрей Данилко.

В детстве мыться ходили к соседям

Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве, в семье водителя Михаила Данилко и работницы местного завода, маляра Светланы Волковой. Андрей был вторым ребёнком в семье — у него есть старшая сестра Галина Гришко.

В эфире программы "Однажды" Данилко признался, что семья жила довольно скромно, в частном секторе. В их доме не было ни ванной комнаты, ни душа. Купаться, по словам артиста, ходили раз в неделю к родственникам или знакомым.

Отец злоупотреблял алкоголем. Он мог устроить драку в нетрезвом виде.

— Он сам был человек очень хороший, но, когда выпивал — был уже не очень хороший. Мог высаживать окна, драки устраивал. Я бегал с табуреткой, вызывал милицию. Это у нас было в порядке вещей, — рассказывал Андрей Данилко.

Михаил умер, когда мальчику едва исполнилось десять лет . Мать еле сводила концы с концами, чтобы вытянуть двоих детей. Ни о каких отличных оценках не могло быть и речи. Так, Андрей перебивался с двойки на тройку в средней полтавской школе № 27.

Здесь же, в школе, он познакомился с Аней Сердюк, отличницей из интеллигентной семьи. Они подружились, делились "карьерными" планами. Как рассказывал позже Данилко, он мечтал быть в детстве священником. Аня же хотела стать учительницей украинского языка.

— Думаете, я хотел быть Веркой Сердючкой? Нет! Я хотел быть врачом и даже священником. Иногда думаю, как ребёнок мог этого хотеть, — как-то признался певец в интервью украинским СМИ.

Андрей всегда повторял подруге, что найдёт способ прославить её фамилию, девушка же только улыбалась в ответ.

Школа закончилась. Украинские СМИ как-то писали, что Данилко рубашку в складчину покупали знакомые. Со своим аттестатом он пытался поступить в педагогический институт, музыкальное училище. Но не получилось, пришлось пойти в ПТУ учиться на кассира-продавца.

Кроме того, Данилко с 1983 года стал в школе участником театра-студии "Гротеск" под руководством Анатолия Трегуба. Он выступал на фестивалях и всевозможных юмористических слётах.

Рождение Верки Сердючки

В 1990 году Данилко создал яркий персонаж — проводницу Верку Сердючку. 1 апреля 1991 года в родной Полтаве в рамках "Юморины" он дебютировал. Изначально Сердючка рассказывала забавные истории, а не пела. На зрителей Данилко произвёл большое впечатление, тогда же предложили первые гастроли — в Ставропольском крае.

Его стали приглашать на различные "Юморины" и концерты. Артист полностью отдаётся творчеству и создаёт много новых запоминающихся персонажей. Так, появляются образы милиционера, солдата, балерины, учительницы. Появился театр Данилко, который поехал в чёс по России и Украине.

1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве Данилко выступил в образе пышногрудой девы с нелепой шапочкой на голове с номером "Проводница". Вера была саркастической и без скромности. Зрители полюбили её за откровенный юмор о походах на свидания, за "начесала чёлочку Карлсон" и другие подобные шутки.

Проявилась ещё одна проблема — острая нехватка образования. Ну не могла себя Сердючка подать как надо. Вроде и задумка хорошая, и всё, а чего-то не хватает. В 1995 году Данилко поступает на отделение разговорного жанра в Киевское эстрадно-цирковое училище. Терпения хватило на полтора года. Как писали украинские СМИ, уже тогда более-менее знаменитый Андрей хамил педагогам, а все советы воспринимал в штыки. В результате преподаватели его сочли бесперспективным. Но Данилко решил, что диплом всё равно получит, поэтому через несколько лет окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

До 1997 года Верка эпизодически появлялась в юмористических программах на ТВ. А в ноябре 97-го образ Сердючки стал по-настоящему популярен: в известном тогда "СВ-шоу" главную роль исполнила Верка-проводница. До Сердючки в гости приходили звёздные гости, среди которых: Николай Вересень, Святослав Вакарчук, Ирина Билык, Олег Скрипка.

Вера запела

Фото: ©РИА Новости/Сергей Старостенко

В 1997-м Верка запела, выпустив свой первых хит "Просто Вера". Однако вспомнить его сейчас смогут немногие. А вот по-настоящему жечь Сердючка начала в 1999-м — начале 2000-х.

В мае и июне 1999 года Верка дала десять премьерных шоу-спектаклей "Титаник, или Плывущая страна". А в апреле 2000-го давала концерты уже с новой программой "Я — революция".

В конце 2001 года на телевидении показали мюзикл "Вечера на хуторе близ Диканьки", где Сердючка сыграла этакую бабку-самогонщицу. После этого её "Горилку" ещё год распевали зрители на всём постсоветском пространстве. А Вера тем временем продолжала "бомбить": "Я не поняла" и съёмки в "Золушке", "Гоп-гоп", который до сих пор "спевают" едва ли не на всех семейных гулянках, "Дольче Габбана", "Всё будет хорошо!", "Пирожок", "Чита-дрита", "Я попала на любовь" и прочее, прочее, прочее.

Народный ли костюм, звезда ли на голове — Веру узнавали по хабалистому, но такому очаровывающему образу. А представить себе любой новогодний телевизионный показ без неё на какое-то время перестало быть возможным.

"Лаша Тумбай" или "Раша, гуд-бай"?!

Верка Сердючка на "Евровидении-2007". Фото: © AP Photo / Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

В 2007 году Верку Сердючку, которую зрители воспринимали скорее как образ-прикол, послали… на "Евровидение". Были и противники: некоторые украинские депутаты называли это "позором страны". И тем не менее Вера поехала.

Изначально её композиция, написанная на смеси английского, немецкого и украинского, называлась Dancing Lasha Tumbai ("Взбитое молоко" в переводе). С ней Сердючка прошла национальный отбор.

В тексте присутствовали слова, которые на слух воспринимались как I want you see — Russia goodbye и повторялись несколько раз. Данилко раскритиковали за такую композицию и даже, по слухам, одно время не хотели ставить его песни, например, на вечеринках и в клубах. Сам же исполнитель уверял, что не пел ничего подобного.

— Я позаимствовал это слово у Цоя, у него была песня, в которой пелось "Бошетунмай". И, когда я писал свою песню, мне вздумалось туда вставить оборот I want to see, а вторую часть придумать не мог, вот и всплыло в памяти цоевское "Бошетунмай". Только, чтобы звучнее было, преобразовал в "Лаша тумбай". Мне сказали, что на монгольском диалекте это означает "Взбивай масло", — говорил он в интервью.

Куда пропала Вера?

Фото: ©РИА Новости/Алексей Юшенков

После этого Вера продолжала записывать песни, которые, впрочем, уже так не выстреливали. Появлялась она и в эфирах телеканалов, ездила с гастролями.

С 2013 года стали появляться новости, что Данилко от образа Верки откажется. Сам же он говорил, что "нужен перерыв". Этот перерыв мог длиться месяцами. Были слухи и в 2015-м, и два года спустя.

— Я сейчас взял паузу. Устал очень. Есть такое слово — ругательное — но оно очень точно определяет моё состояние: замахался, — говорил Данилко СМИ в 2017 году.

В Россию Сердючка с туром тоже не приезжала несколько лет. В 2018 году Верку заметили выступающей в Сочи. "Ну всё, вернулась", — решили российские поклонники. Как бы не так!

— Мы не будем больше выступать с большими сольными концертами, а планируем появляться только локально. Просто очень тяжело становится работать, — делится артист.

И речь не только о России. Пока он в целом в тур не собирается.

Личная жизнь

От вопросов о личной жизни Данилко умело уклоняется уже лет 20. Говорит, что жены у него никогда не было, да и не больно хочется.

— Мне хотелось семью, когда было 22 года. А потом с годами всё меньше и меньше, а сейчас вообще не хочется. Мне надо быть одному и иметь свою закрытую территорию. Думаю, это связано с перенасыщением общения с людьми, — признавался в интервью украинским СМИ Данилко.

А тему романов вообще обходит стороной. К слову, ещё в 90-х Данилко ходил даже к гадалкам — снимал привороты влюблённых фанаток.

Ему приписывали 10-летний роман с Инной Белоконь, которая играет маму Сердючки. Сам Данилко говорил, что спокойно может поцеловать эту женщину. Но он всегда воспринимал её как друга.

Они познакомились ещё в конце 1980-х, когда Андрей участвовал в самодеятельности. Учились в одном ПТУ.

— Мы вместе учились в полтавском ПТУ. Правда, в разных группах. Никто специально нас не знакомил. Как и во всяком техникуме, у нас были свои конкурсы и праздники, например, День здоровья. Андрей показывал на сцене номер "Продавщица". Вот тогда я впервые его увидела, — вспоминала потом Инна.

Вскоре появился и дуэт с "мамой Веры". Слухи о романе так и остаются только слухами — ещё в 21 год она вышла замуж за предпринимателя, от этого брака есть дочка. Но это, пожалуй, все подробности личной жизни, когда-либо раскрытые Белоконь.

Приписывают Данилко и недолгий роман с Радмилой Щёголевой, игравшей вместе с ним на сцене (красавица Геля). Однако отношения, даже если и были, продлились недолго. Ведь в 90-е, да и позже, Вера зажигала на сцене с "мамой". Пару раз Данилко ловили за страстными поцелуями с партнёршей, но парочка только отмахивалась, — "целоваться можно и по-дружески".

Появлялись и слухи о детях. Так, в 2012 году обсуждались две новости. Первая: якобы у Верки Сердючки два сына — Ваня и Миша. После этого украинские СМИ заявили, что Данилко вынашивает ребёнка суррогатная мать.

— Откуда это всё берётся, я не знаю. Я вообще ни с кем не общаюсь. Я веду очень закрытый образ жизни. Есть только сцена. Зачем мне дети? Зачем? — вопрошал он у журналистов.

Впрочем, к тому моменту Данилко не исключал, что любовь вполне может "нагрянуть".

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День рождения Андрей Данилко традиционно отмечает не на Украине . По информации ряда СМИ, на протяжении многих лет день рождения артист отмечает вместе со своей подругой Инной Белоконь.