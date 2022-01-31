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ФАС согласовала цену на "Ремдесивир" в размере 3840 рублей за упаковку

Отмечается, что эта стоимость в два раза ниже, чем у первого зарегистрированного в России дженерика, произведённого компанией "Фармасинтез".

31 января, 13:54
<p> Фото © ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH</p>

Фото © ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала стоимость лекарства от коронавируса "Ремдесивир" в размере 3840 рублей за упаковку. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"Служба согласовала цену на второй воспроизведённый лекарственный препарат "Ремдесивир" российской компании "Р-Фарм" в размере 3840 рублей за упаковку", — сказано в записи в телеграм-канале службы.

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Отмечается, что препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в России дженерик, произведённый компанией "Фармасинтез".

Ранее Лайф рассказывал, как российское лекарство "МИР-19" разрушает коронавирус. Минздрав зарегистрировал препарат, который обезвреживает SARS-Cov-2 c помощью генетического механизма. Разработчики заверили, что он эффективен против всех штаммов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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