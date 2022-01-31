ФАС согласовала цену на "Ремдесивир" в размере 3840 рублей за упаковку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала стоимость лекарства от коронавируса "Ремдесивир" в размере 3840 рублей за упаковку. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"Служба согласовала цену на второй воспроизведённый лекарственный препарат "Ремдесивир" российской компании "Р-Фарм" в размере 3840 рублей за упаковку", — сказано в записи в телеграм-канале службы.

Отмечается, что препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в России дженерик, произведённый компанией "Фармасинтез".