В Петербурге вводят запрет на посещение детьми магазинов, кафе и ресторанов

В Санкт-Петербурге со 2 февраля вводится запрет на посещение несовершеннолетними мест общественного питания, а также любых магазинов, кроме продовольственных и аптек. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.



Так, со 2 по 13 февраля несовершеннолетним разрешается посещать только те кафе, что расположены в аэропорту Пулково и зданиях вокзалов, помещениях вузов или других образовательных учреждений, а также в гостиницах при проживании в них.



Помимо этого, под запретом оказались практически все спортивные и физкультурные мероприятия для детей. Исключением стали этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также мероприятия в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва при проживании в них.

