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В Петербурге вводят запрет на посещение детьми магазинов, кафе и ресторанов

Помимо этого, под запретом оказались практически все спортивные и физкультурные мероприятия для несовершеннолетних. Соответствующие ограничения будут действовать со 2 по 13 февраля.

31 января, 14:13
<p>Торгово-развлекательный центр. Фото © ТАСС / Лиходеев Семён</p>

Торгово-развлекательный центр. Фото © ТАСС / Лиходеев Семён

В Санкт-Петербурге со 2 февраля вводится запрет на посещение несовершеннолетними мест общественного питания, а также любых магазинов, кроме продовольственных и аптек. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Так, со 2 по 13 февраля несовершеннолетним разрешается посещать только те кафе, что расположены в аэропорту Пулково и зданиях вокзалов, помещениях вузов или других образовательных учреждений, а также в гостиницах при проживании в них.

Помимо этого, под запретом оказались практически все спортивные и физкультурные мероприятия для детей. Исключением стали этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также мероприятия в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва при проживании в них.

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Ранее Лайф рассказал, что в Петербурге школьников 711-х классов переводят на удалёнку. Им также запрещено очно посещать кружки и спортивные секции, а также заведения общепита. Так в городе борются с распространением коронавируса.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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