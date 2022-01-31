Двухлетняя девочка, погибшая в Ленобласти под присмотром няни, оказалась приёмной

Умершая в Ленобласти под присмотром няни двухлетняя девочка была приёмным ребёнком. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что малышка находилась в частном детском саду.

Девочку удочерила уроженка Узбекистана, с няней она познакомилась в закрытой группе в "Телеграме". Как уточнил источник, под присмотр сиделки мать отдала малышку восемь месяцев назад. За это время родительница практически не виделась с ребёнком. Сиделке она платила по 700 рублей в день, но в какой-то момент накопила долг.

По данным телеканала, гематомы у ребёнка мать обнаружила уже после того, как забрала тело девочки, а няня заявила, что та ударилась. По словам родительницы, вина в смерти ребёнка полностью лежит на сиделке.

Кроме того, учитывая заключение судмедэкспертов о том, что девочка к приезду матери уже два дня была мертва, получается, что няня держала труп ребёнка в квартире, где под присмотром находятся ещё несколько детей.