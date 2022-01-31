Суд отклонил жалобу Booking на штраф 1,3 млрд рублей, встав на сторону ФАС
В компании заявили, что разочарованы этим вердиктом, и намекнули на продолжение разбирательств в других инстанциях, хотя и обязались всё оплатить в срок.
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Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу сервиса Booking.com на решение ФАС о штрафе в 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", — говорится в судебном вердикте, опубликованном в понедельник в картотеке арбитражных дел.
Напомним, что летом 2021 года ФАС завела дело против компании Booking из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. Другими словами, партнёры сервиса не могли предложить на других ресурсах стоимость на свои услуги ниже той, что заявлена в сервисе Booking. Ведомством установлено, что подобные действия ущемляют интересы самих гостиниц и приводят к ограничению конкуренции на российском рынке. В компании заявили, что разочарованы этим вердиктом, и намекнули на продолжение разбирательств в других инстанциях, хотя и обязались всё оплатить в срок.
"Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия", — информирует журналистов пресс-служба сервиса.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ФАС продолжать следить за ситуацией со стоимостью продуктов питания и максимально быстро реагировать на изменения цен.
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