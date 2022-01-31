Суд отклонил жалобу Booking на штраф 1,3 млрд рублей, встав на сторону ФАС

Напомним, что летом 2021 года ФАС завела дело против компании Booking из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. Другими словами, партнёры сервиса не могли предложить на других ресурсах стоимость на свои услуги ниже той, что заявлена в сервисе Booking. Ведомством установлено, что подобные действия ущемляют интересы самих гостиниц и приводят к ограничению конкуренции на российском рынке. В компании заявили, что разочарованы этим вердиктом, и намекнули на продолжение разбирательств в других инстанциях, хотя и обязались всё оплатить в срок.