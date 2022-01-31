Турчак: "Единая Россия" не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости

Инициатива о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч откровенно вредна и не имеет ничего общего с безопасностью, "Единая Россия" её не поддерживала и не планирует поддерживать. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" её [инициативу] не поддерживала и не поддержит. Мы это всё уже обсуждали ещё до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет", — отметил Турчак.

По его словам, задача власти — делать жизнь граждан лучше, а не сложнее, а данная идея "только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан". Он сравнил такие штрафы с обязательным техосмотром, который в прошлом году в России отменили.