НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Турчак: "Единая Россия" не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости

Секретарь генсовета партии заявил, что эта инициатива не имеет ничего общего с безопасностью, она только про то, "чтобы поглубже залезть в карманы граждан".

31 января, 14:15
<p>Автомобили на Большой Садовой улице. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Автомобили на Большой Садовой улице. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Инициатива о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч откровенно вредна и не имеет ничего общего с безопасностью, "Единая Россия" её не поддерживала и не планирует поддерживать. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" её [инициативу] не поддерживала и не поддержит. Мы это всё уже обсуждали ещё до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет", — отметил Турчак.

По его словам, задача власти — делать жизнь граждан лучше, а не сложнее, а данная идея "только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан". Он сравнил такие штрафы с обязательным техосмотром, который в прошлом году в России отменили.

МВД заявило о неготовности возвращать штрафы за превышение средней скорости

МВД заявило о неготовности возвращать штрафы за превышение средней скорости

Напомним, инициативы о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч в черте города звучали ещё в прошлом году. Но и тогда "Единая Россия" не поддержала эти предложения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1