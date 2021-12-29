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Что сейчас происходит в семье Лепса, жена которого ушла к молодому манекенщику

Не успели фанаты отойти от новостей о разводе Лепса с женой, которая за 20 лет брака родила ему троих детей, как в деле появились новые данные. Оказалось, Анна закрутила роман с горячей моделью.

29 декабря, 09:19

Фото © Instagram / gvleps, Twitter / dmitrysavchuk

После новостей о разводе четы Лепс события стали развиваться стремительно. По версии СМИ, новой любовью 49-летней танцовщицы Анны Шаплыковой стал Дмитрий Савчук, который больше чем на десять лет младше женщины. Когда информация только появилась в Сети, Шаплыкова ясно дала понять, что не готова делиться личным, и удалила свой инстаграм. Манекенщик тоже устал от внимания и закрыл свой профиль от посторонних глаз. Тем не менее в разговоре с изданием Woman.ru он всё же прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Фото © Instagram / gvleps, Twitter / dmitrysavchuk

Фото © Instagram / gvleps, Twitter / dmitrysavchuk

По словам Дмитрия, когда история стала публичной, многие начали писать, что он якобы поступил неправильно. С такой точкой зрения мужчина не согласен. Он считает, что у всех его поступков были причины и глупыми их назвать точно нельзя. "Я никому ничего не отвечаю, у меня своя голова на плечах, но плохого я точно ничего не делаю", — заявил он.

Фото © Twitter / dmitrysavchuk

Фото © Twitter / dmitrysavchuk

Дмитрий признался, что такое пристальное внимание к его персоне — зачастую негативное — очень выматывает. Однако сами отношения с Анной манекенщик не стал ни опровергать, ни подтверждать, что только раззадорило фанатов: "Я, к сожалению, пока комментировать ничего не хочу по этой истории с романом. Мне пока нечего сказать". Казалось бы, сердцу не прикажешь. Осуждать пару, если об этом вообще идёт речь, не за что. Вот только есть в этой истории несколько действительно неприглядных моментов.

Фото © Twitter / dmitrysavchuk

Фото © Twitter / dmitrysavchuk

В соцсетях Дмитрия можно найти общую фотографию с Григорием Лепсом. Снимок свежий, сделан в начале января 2021 года. Оказалось, певец и модель познакомились на праздновании Рождества. Второй момент — "приятели" манекенщика отзываются о нём тоже весьма нелестно. По словам шоумена Рустама Солнцева, Савчук — натуральный альфонс, поэтому, скорее всего, вступил в эти отношения исключительно из-за финансового вопроса.

Фото © Instagram / gvleps, Twitter / dmitrysavchuk

Фото © Instagram / gvleps, Twitter / dmitrysavchuk

Кроме того, интернет-сыщики выяснили, что, когда бракоразводный процесс ещё не закончился, Анна вместе с подругой отдыхала на Мальдивах. В то же самое время там были и Дмитрий с братом-близнецом Виталием. Фотографии, сделанные в одних и тех же местах в одно и то же время, сдали всех четверых с потрохами. Правда, есть информация (её ещё предстоит подтвердить), что Анна якобы пыталась скрывать любовника от глаз посторонних. Настолько, что привезла его на отдых на частном борту.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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