Глава СПЧ Фадеев призвал предусмотреть в законе наказание для организаторов пыток

Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил наказывать не только исполнителей, но и организаторов пыток. Об этом журналистам заявил глава совета Валерий Фадеев.

"Нельзя сказать, что государство игнорирует эту тему. Людей осуждают, сажают в тюрьму. Наше предложение — наказывать надо не только тех, кто непосредственно пытает, но и тех, кто организует пытки, их надо наказывать в первую очередь", — сказал он.