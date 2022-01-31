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Глава СПЧ Фадеев призвал предусмотреть в законе наказание для организаторов пыток

Руководитель совета добавил, что этот вопрос будет продвигаться совместно с законодателями. Он отметил, что государство не игнорирует эту тему.

31 января, 14:23

Валерий Фадеев. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил наказывать не только исполнителей, но и организаторов пыток. Об этом журналистам заявил глава совета Валерий Фадеев.

"Нельзя сказать, что государство игнорирует эту тему. Людей осуждают, сажают в тюрьму. Наше предложение — наказывать надо не только тех, кто непосредственно пытает, но и тех, кто организует пытки, их надо наказывать в первую очередь", — сказал он.

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Фадеев добавил, что СПЧ вместе с законодателями будет продвигать эту тему, чтобы было меньше пыток.

Напомним, в октябре – ноябре 2021-го проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключёнными, которые содержались в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект поддержали в кабмине.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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