Вирусолог Чумаков рассказал, какие люди становятся биоинкубаторами для коронавируса

Пациенты с ослабленной иммунной системой становятся биоинкубаторами для коронавируса, который мутирует в организме, чтобы подольше там задержаться. Такое заявление сделал доктор биологических наук, вирусолог Пётр Чумаков.

"В таком случае человек становится биоинкубатором, средой длительного обитания для того, чтобы прошла как можно быстрее селекция тех вариантов вируса, которые лучше приспособятся к обитанию в человеческом организме", — приводит его слова "Лента.ру".

Однако такие пациенты не всегда умирают, ведь помимо антител и иммунной системы организм способен мобилизовать и другие защитные механизмы, постепенно приспосабливаясь к вирусу.

"И даже если у человека нет никакого иммунитета, он всё равно рано или поздно может выздороветь", — добавил Чумаков.