Проценко призвал не терять бдительности к "омикрону" из-за лёгкого течения болезни

"Омикрон" отличается более быстрым и лёгким течением, однако люди, страдающие хроническими заболеваниями, и пожилые не должны терять бдительности. Об этом на YouTube-канале "RTVI Новости" заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее, количество поражения лёгочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость", — сказал он.

Однако Проценко добавил, что люди из групп риска (пожилые старше 60 лет, пациенты с ожирением или хроническими заболеваниями) не должны терять бдительности, так как есть риски обострения их сопутствующих патологий. Несмотря на меньшую опасность пневмонии при "омикроне", ещё рано расслабляться, считает врач. Он отметил, что в больницы всё ещё поступают пациенты с разной степенью поражения лёгких.