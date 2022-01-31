Отец Началовой поделился трогательными воспоминаниями о дочери в день её рождения

Отец певицы Юлии Началовой, композитор и аранжировщик Виктор Началов поделился трогательными воспоминаниями о покойной дочери в день её рождения. Сегодня, 31 января, артистке исполнился бы 41 год.

"Тяжёлая тема, конечно. Запомнилась тем, что творческая жизнь была яркая, красивая и насыщенная. Много было сделано съёмок интересных. Жалко, что рано так уходят. Не дай бог никому переживать своих детей и хоронить. Ужасно", — цитирует РИА ФАН Виктора Началова.