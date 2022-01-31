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Отец Началовой поделился трогательными воспоминаниями о дочери в день её рождения

Мужчина отметил, что вся семья живёт светлой и доброй памятью о Юлии. По его словам, дочка артистки также ни на миг не забывает о знаменитой маме.

31 января, 14:55
<p>Юлия Началова с папой Виктором. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BkfaT-Gg7ke/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">julianachalova</a></p>

Юлия Началова с папой Виктором. Фото © Instagram / julianachalova

Отец певицы Юлии Началовой, композитор и аранжировщик Виктор Началов поделился трогательными воспоминаниями о покойной дочери в день её рождения. Сегодня, 31 января, артистке исполнился бы 41 год.

"Тяжёлая тема, конечно. Запомнилась тем, что творческая жизнь была яркая, красивая и насыщенная. Много было сделано съёмок интересных. Жалко, что рано так уходят. Не дай бог никому переживать своих детей и хоронить. Ужасно", — цитирует РИА ФАН Виктора Началова.

Мать Юлии Началовой рассказала о ещё двух смертях в семье в 2021 году

Мать Юлии Началовой рассказала о ещё двух смертях в семье в 2021 году

Мужчина отметил, что вся семья живёт светлой и доброй памятью о Юлии. По его словам, дочка певицы также ни на миг не забывает о знаменитой маме. Разбитый горем отец добавил, что певица всегда будет жить в сердцах близких.

Напомним, певицы Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. У артистки было найдено сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет второго типа, подагра и красная волчанка. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В марте 2020 года вышла в свет последняя песня артистки — "Останься", которую она записала ещё при жизни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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