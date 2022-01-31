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Чешский эксперт Богбот предупредил США и НАТО о последствиях вступления Украины в альянс

Специалист подчеркнул, что армия РФ составляет реальную конкуренцию организации, поэтому для НАТО столкновение не будет похоже на операции в Афганистане и Восточной Европе.

31 января, 15:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

США и страны НАТО должны принять логичную позицию России насчёт возможного вступления Украины в альянс и во избежание военного конфликта отказаться от идеи членства Киева. Об этом в беседе с чешским изданием Parlamentní Listy сообщил эксперт в области безопасности Давид Богбот.

По его мнению, обострение конфликта между Москвой и Киевом может перерасти в мировую войну, так как ситуация по-прежнему остаётся напряжённой. Богбот подчеркнул, что российские военные составляют реальную конкуренцию НАТО, поэтому для Североатлантического альянса столкновение не будет похоже на операции в Афганистане и Восточной Европе.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о стратегических рисках для Москвы в случае вступления Украины в НАТО, эксперт отметил, что это логично.

"Но ни НАТО, ни Соединённым Штатам Украина не поможет укрепить их безопасность ни на американских, ни на европейских границах", — резюмировал он.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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