Проценко: Коронавирус может стать сезонной инфекцией уже к осени
В этом случае его получится контролировать как грипп, то есть с помощью вакцинации, заметил медик, а также отказаться от ношения масок.
Денис Проценко © ТАСС / Донат Сорокин
Коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием уже к осени этого года. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко на ютуб-канале "RTVI Новости".
Медик выразил надежду, чтобы в октябрь-ноябрь "мы зашли уже с ковидом как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией". В этом случае коронавирус получится контролировать как грипп, то есть с помощью вакцинации. Тогда можно будет отказаться от ношения масок, добавил врач.
Ранее Проценко призвал не терять бдительности к "омикрону" из-за лёгкого течения болезни. Несмотря на меньшую опасность пневмонии при этой мутации, ещё рано расслабляться, считает врач. Он отметил, что в больницы всё ещё поступают пациенты с разной степенью поражения лёгких.
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