Проценко: Коронавирус может стать сезонной инфекцией уже к осени

Коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием уже к осени этого года. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко на ютуб-канале "RTVI Новости".

Медик выразил надежду, чтобы в октябрь-ноябрь "мы зашли уже с ковидом как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией". В этом случае коронавирус получится контролировать как грипп, то есть с помощью вакцинации. Тогда можно будет отказаться от ношения масок, добавил врач.