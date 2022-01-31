Проценко рассказал о моменте отмены масочного режима по всей России
Медик напомнил, что для защиты от инфекции необходимо менять средства индивидуальной защиты каждые три часа. Как он подчеркнул, вопрос их ношения зависит от социальной ответственности граждан.
© Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Масочный режим, введённый из-за распространения коронавируса, рано или поздно будет отменён, однако средства индивидуальной защиты всё же придётся использовать сезонно. Об этом на ютуб-канале "RTVI Новости" заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Я думаю, что он [момент отмены масочного режима] настанет, и мы будем про них вспоминать в сезон", — сказал Проценко.
Медик напомнил, что для защиты от инфекции необходимо менять маску каждые три часа. Как он подчеркнул, вопрос ношения средств индивидуальной защиты зависит от социальной ответственности наших соотечественников.
Ранее Проценко призвал не терять бдительности к "омикрону" из-за лёгкого течения болезни. Несмотря на меньшую опасность пневмонии при этой мутации, ещё рано расслабляться, считает врач. Он отметил, что в больницы всё ещё поступают пациенты с разной степенью поражения лёгких.
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