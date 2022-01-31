Проценко рассказал о моменте отмены масочного режима по всей России

Масочный режим, введённый из-за распространения коронавируса, рано или поздно будет отменён, однако средства индивидуальной защиты всё же придётся использовать сезонно. Об этом на ютуб-канале "RTVI Новости" заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Я думаю, что он [момент отмены масочного режима] настанет, и мы будем про них вспоминать в сезон", — сказал Проценко.

Медик напомнил, что для защиты от инфекции необходимо менять маску каждые три часа. Как он подчеркнул, вопрос ношения средств индивидуальной защиты зависит от социальной ответственности наших соотечественников.