Тренер команды из Дагестана решил подзаработать после взорвавшего Сеть интервью

Тренер любительской футбольной команды "МЖС Кизляр" Шамиль Магомедов, получивший известность благодаря эмоциональному интервью, которое взорвало Сеть, завёл себе представителя и теперь просит денег за общение с журналистами. Об этом сообщает "Газета.ru".

Корреспондент издания попытался связаться со специалистом, чтобы договориться о разговоре. В ответ Магомедов сказал, что он сильно занят, и попросил позвонить его другу-помощнику.

"Я менеджер Шамиля Магомедова. На данный момент у него очень много предложений с разных каналов, разных городов. И сейчас у нас такая позиция, что мы рассматриваем, какое предложение принять. И какое будет самое выгодное, то предложение мы и примем", — ответил журналисту представитель тренера.

К слову, футболист Магомед Омаров, которого отчитывал наставник за то, что тот постоянно ест, выставил на аукцион печенье, которое откусил, забив мяч в следующей встрече. Судя по публикациям на странице спортсмена, он собирается продать его с аукциона за тысячу долларов.

Печенье, выставленное на акуцион © Instagram / mukhammad.10