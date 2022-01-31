Тренер команды из Дагестана решил подзаработать после взорвавшего Сеть интервью
А футболист, которого отчитывал наставник за то, что тот постоянно ест, выставил на аукцион печенье, которое откусил после гола в следующей встрече. Купить его можно за тысячу долларов.
Кадр из видео © VK / ЛФЛ Дагестан
Тренер любительской футбольной команды "МЖС Кизляр" Шамиль Магомедов, получивший известность благодаря эмоциональному интервью, которое взорвало Сеть, завёл себе представителя и теперь просит денег за общение с журналистами. Об этом сообщает "Газета.ru".
Корреспондент издания попытался связаться со специалистом, чтобы договориться о разговоре. В ответ Магомедов сказал, что он сильно занят, и попросил позвонить его другу-помощнику.
"Я менеджер Шамиля Магомедова. На данный момент у него очень много предложений с разных каналов, разных городов. И сейчас у нас такая позиция, что мы рассматриваем, какое предложение принять. И какое будет самое выгодное, то предложение мы и примем", — ответил журналисту представитель тренера.
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К слову, футболист Магомед Омаров, которого отчитывал наставник за то, что тот постоянно ест, выставил на аукцион печенье, которое откусил, забив мяч в следующей встрече. Судя по публикациям на странице спортсмена, он собирается продать его с аукциона за тысячу долларов.
Печенье, выставленное на акуцион © Instagram / mukhammad.10
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