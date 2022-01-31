"Потихоньку успокаиваюсь": Тренер любительской команды из Дагестана извинился за интервью, которое взорвало Сеть

Тренер любительской команды "МЖС Кизляр" Шамиль Магомедов, которая выступает в ЛФЛ Дагестана, извинился перед болельщиками за своё интервью, которое взорвало Сеть.

"Я хочу извиниться за свои слова. Я вспылил, потихоньку успокаиваюсь. Ещё же заболел, не хотел играть, злюсь, нервничаю", — заявил Магомедов через несколько мгновений после своих эмоциональных заявлений.

Видео © VK / ЛФЛ Дагестан

Само интервью он дал после матча своей команды против клуба "Пенджаб", который завершился вничью 4:4. Сначала Магомедов прошёлся по сопернику, а затем от тренера досталось и одному из игроков его команды.

"Как можно быть довольным такой игрой? Когда 50 моментов не забили, и довольным ничьей быть, жи есть... Так легко было с ними играть! Я клянусь, сколько играю в ЛФЛ, жи есть, уже три-четыре года, жи есть, так легко мне ни с одной командой не было играть, жи есть", — заявил Магомедов.