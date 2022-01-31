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Кабмин Британии подтвердил нарушения на вечеринках в резиденции Джонсона во время локдауна

Сам премьер уже извинился за эти мероприятия, заметив, что извлечёт уроки из скандала. Также он добавил, что незамедлительно внесёт изменения в организацию работы Даунинг-стрит.

31 января, 16:23
<p>Борис Джонсон. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/borisjohnson/photos/10158432039766317" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Johnson</a></p>

Борис Джонсон. Фото © Facebook / Boris Johnson

Вечеринки в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которые проводились во время локдауна в стране в 2020 году, ударили по репутации и серьёзно нарушили высокие стандарты поведения правительственных чиновников. Об этом говорится в докладе, опубликованном по итогам внутреннего расследования.

"Ряд этих мероприятий не должен был проводиться или проходить в том виде, в каком они состоялись. Необходимо извлечь серьёзные уроки из этих событий, на которые правительство должно немедленно отреагировать", — сообщила сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй.

Она подчеркнула, что, учитывая призывы правительства к гражданам Великобритании "принять жёсткие ограничения в жизнедеятельности" на время локдауна, поведение некоторых представителей власти в этот период "трудно оправдать".

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"По меньшей мере ряд мероприятий знаменует серьёзный провал в вопросе соблюдения высоких стандартов [этики], которые ожидались от тех, кто не только работал в правительстве, но и в целом от жителей Великобритании в то время", — отмечается в тексте доклада.

После публикации отчёта премьер-министр Борис Джонсон в ходе своего выступления в парламенте публично извинился за нарушение коронавирусных ограничений.

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"В первую очередь я хочу извиниться. Извиниться за то, что было неправильным, и за то, каким был подход к этой теме. Нет смысла говорить, что то или иное поведение не нарушало ограничений или что сотрудники канцелярии очень тяжело трудились", — сказал премьер, заметив, что извинений в данной ситуации недостаточно и он извлечёт уроки из скандала. Также он подчеркнул, что незамедлительно внесёт изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров.

Ранее полиция Британии заявила о намерении проверить данные о нарушении ковидных ограничений в канцелярии Джонсона. Правоохранители Лондона уже сообщили о расследовании нескольких мероприятий, проведённых на Даунинг-стрит, 10 и улице Уайтхолл за последние два года.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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