Кабмин Британии подтвердил нарушения на вечеринках в резиденции Джонсона во время локдауна

Вечеринки в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которые проводились во время локдауна в стране в 2020 году, ударили по репутации и серьёзно нарушили высокие стандарты поведения правительственных чиновников. Об этом говорится в докладе, опубликованном по итогам внутреннего расследования.

"Ряд этих мероприятий не должен был проводиться или проходить в том виде, в каком они состоялись. Необходимо извлечь серьёзные уроки из этих событий, на которые правительство должно немедленно отреагировать", — сообщила сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй.

Она подчеркнула, что, учитывая призывы правительства к гражданам Великобритании "принять жёсткие ограничения в жизнедеятельности" на время локдауна, поведение некоторых представителей власти в этот период "трудно оправдать".

"По меньшей мере ряд мероприятий знаменует серьёзный провал в вопросе соблюдения высоких стандартов [этики], которые ожидались от тех, кто не только работал в правительстве, но и в целом от жителей Великобритании в то время", — отмечается в тексте доклада.

После публикации отчёта премьер-министр Борис Джонсон в ходе своего выступления в парламенте публично извинился за нарушение коронавирусных ограничений.

"В первую очередь я хочу извиниться. Извиниться за то, что было неправильным, и за то, каким был подход к этой теме. Нет смысла говорить, что то или иное поведение не нарушало ограничений или что сотрудники канцелярии очень тяжело трудились", — сказал премьер, заметив, что извинений в данной ситуации недостаточно и он извлечёт уроки из скандала. Также он подчеркнул, что незамедлительно внесёт изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров.