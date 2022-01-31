МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ
Внешнедипломатическое ведомство страны утверждает, что нарушения российскими самолётами воздушных границ республики якобы совершались неоднократно.
Здание МИД Эстонии © ТАСС / Валерий Шарифулин
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за якобы нарушения российским самолётом воздушных границ республики и вручил ему ноту протеста. Об этом сообщает пресс-служба внешнедипломатического ведомства.
"Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 31 января, вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января", — говорится в сообщении.
Также в сообщении говорится, что подобные нарушения совершались российской стороной неоднократно. В ведомстве не уточнили характера инцидента и его детали. Реакции российской стороны пока нет.
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