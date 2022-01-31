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МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ

Внешнедипломатическое ведомство страны утверждает, что нарушения российскими самолётами воздушных границ республики якобы совершались неоднократно.

31 января, 16:01
<p>Здание МИД Эстонии © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Здание МИД Эстонии © ТАСС / Валерий Шарифулин

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за якобы нарушения российским самолётом воздушных границ республики и вручил ему ноту протеста. Об этом сообщает пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

"Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 31 января, вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января", — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что подобные нарушения совершались российской стороной неоднократно. В ведомстве не уточнили характера инцидента и его детали. Реакции российской стороны пока нет.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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