МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за якобы нарушения российским самолётом воздушных границ республики и вручил ему ноту протеста. Об этом сообщает пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

"Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 31 января, вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января", — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что подобные нарушения совершались российской стороной неоднократно. В ведомстве не уточнили характера инцидента и его детали. Реакции российской стороны пока нет.