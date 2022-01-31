Путин одобрил идею заменить тюремные сроки 100 тысяч осуждённых на исправительные работы

Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко заменить для ряда заключённых в колониях лишение свободы на принудительные работы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы Минюста, преимущество подобной меры состоит в том, что отбывающие наказание люди могут работать и параллельно готовиться к выходу из колоний. Это также станет выгодно для бюджета страны, поскольку осуждённые фактически будут оплачивать своё содержание самостоятельно.



"На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и к концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы", — добавил Чуйченко на встрече с российским лидером в Кремле.