Путин одобрил идею заменить тюремные сроки 100 тысяч осуждённых на исправительные работы
Её выдвинул глава Минюста Чуйченко, подчеркнув, что мера будет выгодна для бюджета страны, так как отбывающие наказание люди фактически будут оплачивать своё содержание сами.
Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев
Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко заменить для ряда заключённых в колониях лишение свободы на принудительные работы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По словам главы Минюста, преимущество подобной меры состоит в том, что отбывающие наказание люди могут работать и параллельно готовиться к выходу из колоний. Это также станет выгодно для бюджета страны, поскольку осуждённые фактически будут оплачивать своё содержание самостоятельно.
"На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и к концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы", — добавил Чуйченко на встрече с российским лидером в Кремле.
Ранее Лайф сообщал, что Путин поддержал предложение Минюста о создании службы социальной реабилитации бывших осуждённых. Главная задача новой структуры — вернуть граждан, освободившихся из мест заключения, к нормальной жизни и предотвратить риски их возвращения в тюрьму.
Отметим, что президент Владимир Путин также ждёт от Минюста и Генпрокуратуры предложений по борьбе с пытками в колониях. Об этом говорилось в одном из поручений по итогам Большой пресс-конференции российского лидера, которая проходила 23 декабря. Лайф уже сообщал, что в октябре-ноябре 2021 года в Сеть выложили видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря прошлого года стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект уже поддержали в кабмине.
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