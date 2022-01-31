Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые станут родителями

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky станут родителями. Об этом сообщает американское издание The Academy в "Твиттере", опубликовав фотографию пары во время их прогулки по Гарлему, — у исполнительницы виден характерный живот.

До этого момента фанаты 33-летней певицы начали размещать фотографии с торжественного мероприятия, на котором Рианну объявили национальным героем Республики Барбадос, заметив, что у звезды заметно округлился животик. Однако та никак не комментировала догадки поклонников.

Отметим, что слухи о романе Рианны и A$AP Rocky стали появляться ещё в начале 2020 года, вскоре после того как певица рассталась с Хассаном Джамилем после трёх лет отношений. В мае прошлого года Раким (настоящее имя рэпера) дал интервью, в котором раскрыл подробности романа. Он назвал Рианну любовью всей жизни и признался, что с первой встречи испытывал к ней нежные чувства.