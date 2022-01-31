НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые станут родителями

Артист подтвердил слухи о романе с 33-летней звездой в прошлом году, назвав исполнительницу хита Umbrella любовью всей своей жизни.

31 января, 16:14
<p>© Twitter / <a href="https://publish.twitter.com/?query=https://twitter.com/BenjaminEnfield/status/1488175325796315137&widget=Tweet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Academy</a></p>

© Twitter / The Academy

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky станут родителями. Об этом сообщает американское издание The Academy в "Твиттере", опубликовав фотографию пары во время их прогулки по Гарлему, — у исполнительницы виден характерный живот.

До этого момента фанаты 33-летней певицы начали размещать фотографии с торжественного мероприятия, на котором Рианну объявили национальным героем Республики Барбадос, заметив, что у звезды заметно округлился животик. Однако та никак не комментировала догадки поклонников.

Forbes официально признал Рианну миллиардером и богатейшей певицей

Forbes официально признал Рианну миллиардером и богатейшей певицей

Отметим, что слухи о романе Рианны и A$AP Rocky стали появляться ещё в начале 2020 года, вскоре после того как певица рассталась с Хассаном Джамилем после трёх лет отношений. В мае прошлого года Раким (настоящее имя рэпера) дал интервью, в котором раскрыл подробности романа. Он назвал Рианну любовью всей жизни и признался, что с первой встречи испытывал к ней нежные чувства.

Ранее Лайф сообщал, что рэпер Федук и его супруга Саша скоро впервые станут родителями. О том, что музыкант женился на дочке известного столичного ресторатора Аркадия Новикова, стало известно в мае этого года. Они познакомились в 2018 году.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1