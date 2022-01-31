Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые станут родителями
Артист подтвердил слухи о романе с 33-летней звездой в прошлом году, назвав исполнительницу хита Umbrella любовью всей своей жизни.
© Twitter / The Academy
Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky станут родителями. Об этом сообщает американское издание The Academy в "Твиттере", опубликовав фотографию пары во время их прогулки по Гарлему, — у исполнительницы виден характерный живот.
До этого момента фанаты 33-летней певицы начали размещать фотографии с торжественного мероприятия, на котором Рианну объявили национальным героем Республики Барбадос, заметив, что у звезды заметно округлился животик. Однако та никак не комментировала догадки поклонников.
Отметим, что слухи о романе Рианны и A$AP Rocky стали появляться ещё в начале 2020 года, вскоре после того как певица рассталась с Хассаном Джамилем после трёх лет отношений. В мае прошлого года Раким (настоящее имя рэпера) дал интервью, в котором раскрыл подробности романа. Он назвал Рианну любовью всей жизни и признался, что с первой встречи испытывал к ней нежные чувства.
Ранее Лайф сообщал, что рэпер Федук и его супруга Саша скоро впервые станут родителями. О том, что музыкант женился на дочке известного столичного ресторатора Аркадия Новикова, стало известно в мае этого года. Они познакомились в 2018 году.
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