Постпред США в ООН: Ситуацию вокруг Украины активно обсуждали в закрытом формате

Тема Украины активно обсуждалась в закрытом формате в Совете Безопасности ООН в последние недели. Об этом рассказала постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза.

"Мы провели много встреч, за последние несколько недель было более ста встреч — как с российскими официальными лицами, так и консультаций с нашими европейскими и украинскими коллегами. Все эти встречи были закрытыми", — сказала она.

Также представитель США добавила, что сейчас пришло время провести публичное обсуждение этого вопроса на открытой площадке. Кроме того, она заявила, что Соединённые Штаты выражают надежду на выбор Россией пути дипломатии.

"Мы продолжаем надеяться, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта, но мы не можем просто сидеть и ждать", — заключила она.