Постпред США в ООН: Ситуацию вокруг Украины активно обсуждали в закрытом формате
Однако уже настало время провести публичную встречу по этому вопросу, обсудив его на открытой площадке, заявила дипломат. Кроме того, Вашингтон выражает надежду на выбор Москвой пути дипломатии.
Линда Томас-Гринфилд © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket
Тема Украины активно обсуждалась в закрытом формате в Совете Безопасности ООН в последние недели. Об этом рассказала постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза.
"Мы провели много встреч, за последние несколько недель было более ста встреч — как с российскими официальными лицами, так и консультаций с нашими европейскими и украинскими коллегами. Все эти встречи были закрытыми", — сказала она.
Также представитель США добавила, что сейчас пришло время провести публичное обсуждение этого вопроса на открытой площадке. Кроме того, она заявила, что Соединённые Штаты выражают надежду на выбор Россией пути дипломатии.
"Мы продолжаем надеяться, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта, но мы не можем просто сидеть и ждать", — заключила она.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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