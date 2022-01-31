Байден: США готовятся ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины

США и их союзники продолжают готовиться ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины. Об этом заявил американский президент Джо Байден, его заявление распространили в связи с проведением заседания СБ ООН по Незалежной.

"Если РФ предпочтёт отказаться от дипломатии и напасть на Украину, Россия понесёт ответственность и столкнётся с серьёзными последствиями. США, наши партнёры и союзники продолжают готовиться к любому сценарию", — отмечает Байден.

По его словам, Вашингтон настраивается и на решение вопросов в сфере безопасности путём диалога, Байден обещает "добросовестное взаимодействие" в случае такого развития событий.