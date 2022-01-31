Байден: США готовятся ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины
По его словам, Вашингтон настраивается в том числе на решение вопросов в сфере безопасности путём диалога, Байден обещает "добросовестное взаимодействие" в этом случае.
Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik
США и их союзники продолжают готовиться ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины. Об этом заявил американский президент Джо Байден, его заявление распространили в связи с проведением заседания СБ ООН по Незалежной.
"Если РФ предпочтёт отказаться от дипломатии и напасть на Украину, Россия понесёт ответственность и столкнётся с серьёзными последствиями. США, наши партнёры и союзники продолжают готовиться к любому сценарию", — отмечает Байден.
По его словам, Вашингтон настраивается и на решение вопросов в сфере безопасности путём диалога, Байден обещает "добросовестное взаимодействие" в случае такого развития событий.
В последнее время в западных СМИ и усилиями ряда политиков нагнетается обстановка вокруг Украины: они утверждают, что Россия якобы стягивает войска к границе с Незалежной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 31 января Совет Безопасности ООН проводит инициированное США заседание по ситуации вокруг Украины.
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