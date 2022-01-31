Небензя назвал Минские соглашения единственным способом разрешить ситуацию на Украине

Из-за несоблюдения Минских соглашений Украина подвергается риску саморазрушения, урегулирование в Донбассе возможно только через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации вокруг страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"У этого кризиса есть только одно измерение — внутриукраинское. Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом уже упомянутых мной Минских договорённостей, предусматривающих прежде всего прямой диалог с Донецком и Луганском. Другого пути нет", — сообщил он.

Небензя добавил, что "подталкивание Киева к саботажу Минских договорённостей" Западом может иметь самые плачевные последствия для самой Украины.

"И не потому, что кто-то её разрушит. А потому, что она разрушит себя сама", — пояснил постпред.