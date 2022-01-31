Небензя назвал Минские соглашения единственным способом разрешить ситуацию на Украине
Как подчеркнул постпред РФ при ООН, тот факт, что Запад подталкивает Киев к саботажу договорённостей, может иметь самые плачевные последствия для страны, у которой нет другого пути.
Василий Небензя © ТАСС/Zuma
Из-за несоблюдения Минских соглашений Украина подвергается риску саморазрушения, урегулирование в Донбассе возможно только через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации вокруг страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У этого кризиса есть только одно измерение — внутриукраинское. Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом уже упомянутых мной Минских договорённостей, предусматривающих прежде всего прямой диалог с Донецком и Луганском. Другого пути нет", — сообщил он.
Небензя добавил, что "подталкивание Киева к саботажу Минских договорённостей" Западом может иметь самые плачевные последствия для самой Украины.
"И не потому, что кто-то её разрушит. А потому, что она разрушит себя сама", — пояснил постпред.
Ранее Небензя заявил, что в отсутствии духа добрососедства между Россией и Украиной виноват Запад. По словам российского постпреда при ООН, в результате госпереворота в 2014 году к власти в Киеве пришли националисты, радикалы, русофобы и просто нацисты, промывающие мозги жителям страны.
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