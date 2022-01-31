НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

МВД объявило в розыск экс-координатора штаба Навального во Владивостоке Остапенко

По некоторым данным, девушка уехала в Молдавию в мае 2021 года и в Россию больше не возвращалась. Сейчас она живёт в Европе.

31 января, 17:01
<p>Екатерина Остапенко © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/katrinmmmandarinovich/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katrinmmmandarinovich</a></p>

Екатерина Остапенко © Instagram / katrinmmmandarinovich

МВД России объявило в розыск бывшего координатора штаба Навального* во Владивостоке Екатерину Остапенко, об этом говорится в базе данных министерства.

"Екатерина Остапенко, место рождения г. Тобольск, Тюменская область, 01.02.1995 г. р., разыскивается по статье УК", — говорится в записи, однако по какой именно статье её разыскивают, неизвестно.

В январе прошлого года Остапенко получила статус подозреваемой по делу о приведении в негодность путей сообщения и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность после несогласованного митинга во Владивостоке.

Как уточнил бывший юрист ФБК* Виталий Серуканов в телеграм-канале "Укол зонтиком", девушка уехала в Молдавию в мае 2021 года и в Россию больше не возвращалась. Сейчас экс-координатор штаба проживает в Европе.

Росфинмониторинг включил Волкова и Жданова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил Волкова и Жданова в перечень террористов и экстремистов

Ранее Лайф рассказывал, что МВД объявило в розыск бывшего координатора штаба Навального Олега Степанова. По какой именно статье Уголовного кодекса его разыскивают, не уточняется. Ранее ведомство также добавило в соответствующую базу брата блогера.

* Запрещённые в России экстремистские организации, выполнявшие функции иностранного агента.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1