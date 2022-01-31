МВД объявило в розыск экс-координатора штаба Навального во Владивостоке Остапенко

МВД России объявило в розыск бывшего координатора штаба Навального* во Владивостоке Екатерину Остапенко, об этом говорится в базе данных министерства.

"Екатерина Остапенко, место рождения г. Тобольск, Тюменская область, 01.02.1995 г. р., разыскивается по статье УК", — говорится в записи, однако по какой именно статье её разыскивают, неизвестно.

В январе прошлого года Остапенко получила статус подозреваемой по делу о приведении в негодность путей сообщения и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность после несогласованного митинга во Владивостоке.

Как уточнил бывший юрист ФБК* Виталий Серуканов в телеграм-канале "Укол зонтиком", девушка уехала в Молдавию в мае 2021 года и в Россию больше не возвращалась. Сейчас экс-координатор штаба проживает в Европе.

Ранее Лайф рассказывал, что МВД объявило в розыск бывшего координатора штаба Навального Олега Степанова. По какой именно статье Уголовного кодекса его разыскивают, не уточняется. Ранее ведомство также добавило в соответствующую базу брата блогера.