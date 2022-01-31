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Небензя указал на отсутствие у Запада доказательств подготовки РФ "вторжения" на Украину

К тому же, заметил дипломат, ранее высокопоставленные должностные лица в Киеве также публично заявили о том, что у РФ нет подобных планов. Не раз об этом говорили и в Москве.

31 января, 17:23
<p>Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © ТАСС / AP Photo / Richard Drew</p>

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © ТАСС / AP Photo / Richard Drew

Западные страны не приводят доказательств относительно намерений России совершить якобы планируемое "вторжение" на Украину. Об этом заявил постпред России при Организации Объединённых наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

"Военная акция России против Украины, до которой, как они (западные страны. — Прим. Лайфа) всех убеждают, остались считаные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьёзные обвинения, не приводится", — сказал дипломат.

Небензя: Если бы не Запад, Россия и Украина по сей день жили бы в духе добрососедства

Небензя: Если бы не Запад, Россия и Украина по сей день жили бы в духе добрососедства

Вместе с тем Небензя напомнил, что об отсутствии угрозы "российского вторжения" на Украину ранее публично говорили высокопоставленные должностные лица в Киеве.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.


Небензя назвал Минские соглашения единственным способом разрешить ситуацию на Украине

Небензя назвал Минские соглашения единственным способом разрешить ситуацию на Украине

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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