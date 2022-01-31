Небензя указал на отсутствие у Запада доказательств подготовки РФ "вторжения" на Украину

Западные страны не приводят доказательств относительно намерений России совершить якобы планируемое "вторжение" на Украину. Об этом заявил постпред России при Организации Объединённых наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

"Военная акция России против Украины, до которой, как они (западные страны. — Прим. Лайфа) всех убеждают, остались считаные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьёзные обвинения, не приводится", — сказал дипломат.

Вместе с тем Небензя напомнил, что об отсутствии угрозы "российского вторжения" на Украину ранее публично говорили высокопоставленные должностные лица в Киеве.