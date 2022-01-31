Небензя указал на отсутствие у Запада доказательств подготовки РФ "вторжения" на Украину
К тому же, заметил дипломат, ранее высокопоставленные должностные лица в Киеве также публично заявили о том, что у РФ нет подобных планов. Не раз об этом говорили и в Москве.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © ТАСС / AP Photo / Richard Drew
Западные страны не приводят доказательств относительно намерений России совершить якобы планируемое "вторжение" на Украину. Об этом заявил постпред России при Организации Объединённых наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
"Военная акция России против Украины, до которой, как они (западные страны. — Прим. Лайфа) всех убеждают, остались считаные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьёзные обвинения, не приводится", — сказал дипломат.
Вместе с тем Небензя напомнил, что об отсутствии угрозы "российского вторжения" на Украину ранее публично говорили высокопоставленные должностные лица в Киеве.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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