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Небензя: США будто призывают к войне на Украине

Дипломат также указал на то, что домыслы Вашингтона о том, что Москва якобы специально нагнетает ситуацию для получения уступок со стороны Штатов и НАТО в области безопасности, в корне неверны.

31 января, 17:38
<p>Василий Небензя © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Василий Небензя © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Соединённые Штаты в своих заявлениях как будто призывают к войне, складывается впечатление, что Вашингтон хочет сделать реальностью собственные домыслы. Об этом заявил постпред России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя, комментируя ситуацию на Украине.

"Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждёте, когда это произойдёт, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы", — сказал дипломат в ходе заседания Совбеза.

Небензя: Если бы не Запад, Россия и Украина по сей день жили бы в духе добрососедства

Небензя: Если бы не Запад, Россия и Украина по сей день жили бы в духе добрососедства

Небензя указал на то, что домыслы Вашингтона о том, что Москва якобы специально нагнетает ситуацию вокруг Украины для получения уступок со стороны США и НАТО в области гарантий безопасности, в корне неверны.

"Всё как раз наоборот — наши западные коллеги пытаются на гребне этой волны свести наш диалог исключительно к вопросу так называемого урегулирования ситуации на границе с Украиной", — добавил постпред России при ООН.

Небензя назвал Минские соглашения единственным способом разрешить ситуацию на Украине

Небензя назвал Минские соглашения единственным способом разрешить ситуацию на Украине

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.

Небензя указал на отсутствие у Запада доказательств подготовки РФ "вторжения" на Украину

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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