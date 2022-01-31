Небензя: США будто призывают к войне на Украине

Соединённые Штаты в своих заявлениях как будто призывают к войне, складывается впечатление, что Вашингтон хочет сделать реальностью собственные домыслы. Об этом заявил постпред России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя, комментируя ситуацию на Украине.

"Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждёте, когда это произойдёт, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы", — сказал дипломат в ходе заседания Совбеза.

Небензя указал на то, что домыслы Вашингтона о том, что Москва якобы специально нагнетает ситуацию вокруг Украины для получения уступок со стороны США и НАТО в области гарантий безопасности, в корне неверны.

"Всё как раз наоборот — наши западные коллеги пытаются на гребне этой волны свести наш диалог исключительно к вопросу так называемого урегулирования ситуации на границе с Украиной", — добавил постпред России при ООН.