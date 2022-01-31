Джонсон заверил, что переговорит по телефону с Путиным, как только сможет
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лондон попросил Москву перенести время запланированной беседы между двумя лидерами из-за слушания доклада о вечеринках в резиденции британского премьера.
Борис Джонсон © ТАСС / PA Wire / PA Images
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя сообщения СМИ о том, что запланированный звонок с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине был отменён, заявил журналистам, что свяжется с российским лидером, "как только сможет".
Как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Джонсона Макса Блейна, разговор двух лидеров может быть перенесён с 31 января на 1 февраля.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Лондон попросил Москву перенести время запланированного разговора между двумя лидерами из-за слушания доклада о вечеринках в резиденции Джонсона во время локдауна. Как утверждалось, по инициативе российской стороны звонок пришлось отложить.
Напомним, что кабмин Британии подтвердил нарушения на вечеринках в резиденции Джонсона во время локдауна, что вызвало вопрос о его отставке. Сам премьер уже извинился за эти мероприятия, заметив, что извлечёт уроки из скандала. Также он добавил, что незамедлительно внесёт изменения в организацию работы Даунинг-стрит.
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