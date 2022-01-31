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Глава МИД Британии Трасс пригрозила России введением самого жёсткого санкционного режима

По её словам, новые рестрикции могут быть применены в отношении людей, компаний и их собственников, имеющих связи с руководством страны. Они будут готовы до 10 февраля, заметила министр.

31 января, 18:25
<p>Лиз Трасс ©<a href="https://www.elizabethtruss.com/news/tomorrow-britain-unshackled-eu-starts-massive-ps9-trillion-free-trade-pact-my-article-express" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.elizabethtruss.com/news/ending-us-tariffs-exports-major-win-global-britain-my-article-telegraph" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт </a>главы МИД Британии</p>

Лиз Трасс © Официальный сайт главы МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Москву о введении самого жёсткого санкционного режима. По её словам, он будет задействован в случае якобы возможного "вторжения" России на Украину. В связи с этим Трасс призвала РФ к снятию напряжённости на границе с Незалежной.

"Новое законодательство позволит нам вводить санкции против гораздо более широкого круга лиц. У нас будет возможность накладывать ограничения на любую компанию, которая связана с Российским государством, занимается бизнесом, представляющим большое экономическое значение для РФ, или действует в секторе стратегического значения", — сказала Трасс, выступая в палате общин британского парламента.

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По словам главы МИД Британии, новые рестрикции могут быть применены в отношении не только самих компаний, но и их руководителей и собственников. Она добавила, что новый санкционный режим будет готов к применению до 10 февраля.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что главы МИД и Минобороны Британии посетят Москву на следующей неделе. Дипломат заметил, что заявления министров с угрозами в адрес РФ являются попытками "создать позицию сильного" перед переговорами. Однако они не позволят улучшить отношения.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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