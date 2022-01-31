Глава МИД Британии Трасс пригрозила России введением самого жёсткого санкционного режима

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Москву о введении самого жёсткого санкционного режима. По её словам, он будет задействован в случае якобы возможного "вторжения" России на Украину. В связи с этим Трасс призвала РФ к снятию напряжённости на границе с Незалежной.

"Новое законодательство позволит нам вводить санкции против гораздо более широкого круга лиц. У нас будет возможность накладывать ограничения на любую компанию, которая связана с Российским государством, занимается бизнесом, представляющим большое экономическое значение для РФ, или действует в секторе стратегического значения", — сказала Трасс, выступая в палате общин британского парламента.

По словам главы МИД Британии, новые рестрикции могут быть применены в отношении не только самих компаний, но и их руководителей и собственников. Она добавила, что новый санкционный режим будет готов к применению до 10 февраля.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что главы МИД и Минобороны Британии посетят Москву на следующей неделе. Дипломат заметил, что заявления министров с угрозами в адрес РФ являются попытками "создать позицию сильного" перед переговорами. Однако они не позволят улучшить отношения.