Глава МИД Британии Трасс пригрозила России введением самого жёсткого санкционного режима
По её словам, новые рестрикции могут быть применены в отношении людей, компаний и их собственников, имеющих связи с руководством страны. Они будут готовы до 10 февраля, заметила министр.
Лиз Трасс © Официальный сайт главы МИД Британии
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Москву о введении самого жёсткого санкционного режима. По её словам, он будет задействован в случае якобы возможного "вторжения" России на Украину. В связи с этим Трасс призвала РФ к снятию напряжённости на границе с Незалежной.
"Новое законодательство позволит нам вводить санкции против гораздо более широкого круга лиц. У нас будет возможность накладывать ограничения на любую компанию, которая связана с Российским государством, занимается бизнесом, представляющим большое экономическое значение для РФ, или действует в секторе стратегического значения", — сказала Трасс, выступая в палате общин британского парламента.
По словам главы МИД Британии, новые рестрикции могут быть применены в отношении не только самих компаний, но и их руководителей и собственников. Она добавила, что новый санкционный режим будет готов к применению до 10 февраля.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что главы МИД и Минобороны Британии посетят Москву на следующей неделе. Дипломат заметил, что заявления министров с угрозами в адрес РФ являются попытками "создать позицию сильного" перед переговорами. Однако они не позволят улучшить отношения.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
Комментариев: 0