"Великий чемпион": Надаль рассказал о своём уважении к теннисисту Медведеву

"Он мне очень нравится, и я вижу в нём хорошего человека. Когда он проигрывает, он всегда хорошо относится к сопернику, и я его очень уважаю. Я думаю, что он великий чемпион, ему хватает мужества изменить ситуацию, когда что-то идёт не так. Именно поэтому он претендует на победу в самых важных турнирах. У него есть способность адаптироваться и бороться", — заявил Надаль.