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"Великий чемпион": Надаль рассказал о своём уважении к теннисисту Медведеву

Несколькими днями ранее спортсмены сошлись между собой в финале Australian Open, проведя на корте более пяти часов.

1 февраля, 09:41

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (слева) стал победителем Australian Open, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева (справа). Фото © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в беседе с As рассказал о положительных качествах россиянина Даниила Медведева и признался в уважении к нашему спортсмену.

"Он мне очень нравится, и я вижу в нём хорошего человека. Когда он проигрывает, он всегда хорошо относится к сопернику, и я его очень уважаю. Я думаю, что он великий чемпион, ему хватает мужества изменить ситуацию, когда что-то идёт не так. Именно поэтому он претендует на победу в самых важных турнирах. У него есть способность адаптироваться и бороться", — заявил Надаль.

Испанец также заметил, что из-за поведения Медведева на корте у болельщиков может сложиться неверное представление о нём, ведь порой он позволяет себе достаточно резкие жесты и высказывания.

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Напомним, в финале Australian Open Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 5 часов и 24 минуты, став самым долгим на турнире в этом году.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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