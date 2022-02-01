"Великий чемпион": Надаль рассказал о своём уважении к теннисисту Медведеву
Несколькими днями ранее спортсмены сошлись между собой в финале Australian Open, проведя на корте более пяти часов.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (слева) стал победителем Australian Open, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева (справа). Фото © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в беседе с As рассказал о положительных качествах россиянина Даниила Медведева и признался в уважении к нашему спортсмену.
"Он мне очень нравится, и я вижу в нём хорошего человека. Когда он проигрывает, он всегда хорошо относится к сопернику, и я его очень уважаю. Я думаю, что он великий чемпион, ему хватает мужества изменить ситуацию, когда что-то идёт не так. Именно поэтому он претендует на победу в самых важных турнирах. У него есть способность адаптироваться и бороться", — заявил Надаль.
Испанец также заметил, что из-за поведения Медведева на корте у болельщиков может сложиться неверное представление о нём, ведь порой он позволяет себе достаточно резкие жесты и высказывания.
Напомним, в финале Australian Open Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 5 часов и 24 минуты, став самым долгим на турнире в этом году.
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