Стаффорд москвича, уснувшего пьяным в снегу, растерзал чихуа-хуа и напал на полицейского
По животному пришлось открыть огонь из табельного оружия, дважды ранив его. Хозяина пса разбудили и сделали тест на алкоголь, который показал 0,50 мг/л. По факту произошедшего проводится проверка.
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В Москве пёс породы стаффорд насмерть растерзал чихуа-хуа и напал на одного из приехавших полицейских, пока хозяин животного спал пьяный во дворе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В полицию позвонила жительница одного из домов на улице Софьи Ковалевской, которая сообщила, что на её чихуа-хуа во дворе напал массивный стаффорд, гулявший без поводка и намордника. Хозяин животного тем временем спал в снегу в состоянии алкогольного опьянения. Позже женщина набрала номер сотрудников правоохранительных органов ещё раз, сообщив уже о смерти своей маленькой питомицы. Она также рассказала, что мужчина до сих пор не проснулся.
К приезду полицейских стаффорд уже бросался на прохожих. Пёс попытался загрызть и сотрудника правопорядка. Правоохранителям пришлось открыть огонь по собаке из табельного оружия, дважды попав в неё. Позже пса с огнестрельными ранениями доставили в ветеринарную клинику. 59-летнего хозяина животного разбудили и сделали тест на алкоголь, который показал 0,50 мг/л. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее Лайф описал случаи нападения стай одичавших псов на женщин и детей, которые всё чаще атакуют людей в разных регионах. С конца осени СМИ стало известно о пяти смертельных инцидентах.
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