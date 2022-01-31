Под Новосибирском заводчицу растерзали её собственные озверевшие бульдоги

В Новосибирской области четыре бульдога растерзали свою хозяйку, которая занималась разведением собак. Сейчас женщина находится в реанимации под ИВЛ, сообщает kp.ru.

54-летняя Лариса из города Тогучина известна как заводчица американских бульдогов. Её родные побаивались собак, однако сама она отлично ладила с ними. О произошедшем 30 января инциденте рассказала мать Ларисы Галина Николаевна, которая живёт по соседству, за стенкой двухквартирного дома. По её словам, утром она услышала крики своей дочери.

"Я сначала думала, что она, как обычно, перед прогулкой прикрикивает на них, а они не слушаются. Пошумела она минут 15, а потом всё утихло", — вспоминает Галина.

Возможно, что в этот момент Лариса потеряла сознание, а разъярённые псы почувствовали вкус крови и набросились на женщину. Через час женщина снова услышала крики о помощи. В тот момент она подумала, что у её дочери вновь случился инсульт, однако идти одной в дом с собаками пожилая женщина побоялась и позвонила внучке, которая приехала через час.

"Получается, что Лариса там два часа лежала, истекая кровью", — рассказывает мать.

Увиденное повергло женщин в шок. Заводчица лежала растерзанная на полу в коридоре в окружении псов с окровавленными мордами. У женщины оказался откушен нос, погрызено горло, челюсть и грудь. Её доставили в хирургическое отделение районной больницы и положили в реанимацию под аппарат ИВЛ. Когда же женщину забирали медики, она, ещё находясь в сознании, просила, чтобы к её возвращению в доме не было собаки по кличке Бося, которая, вероятно, и напала первой. Уголовное дело правоохранители пока не возбудили.