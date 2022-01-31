Блогерша Блиновская начала продавать подписчикам сториз в Instagram

Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская открыла новую возможность заработка, начав продавать подписчикам сториз в "Инстаграме". При этом многие уже уличили предпринимательницу в обмане.

Согласно выставленным условиям, не заплатившие пользователи не смогут получить доступ к сториз девушки. Стоимость приватного контента, которым Блиновская собралась делиться в течение двух недель, — 10 тысяч рублей с одного читателя. В Сети уже появились недовольные отзывы на платные сториз. Пользователи заявили, что разницы между ними и бесплатными публикациями нет. В ответ Блиновская начала блокировать всех недовольных, о чём сама же и сообщила в соцсети. Кроме того, неоправданные ожидания подписчиков она никак не компенсирует.

"Дно пробито! Это же надо — покупать у неё сториз за 10 тысяч! Вы в своём уме вообще?" — возмущается один из читателей.

"Когда же лавочку Блиновской прикроют, так зарабатывать на людях..." — добавил другой пользователь.