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Блогерша Блиновская начала продавать подписчикам сториз в Instagram

Читателей уже возмутила такая бизнес-модель, а многие из оплативших отметили, что разницы между платными и бесплатными публикациями нет. При этом неоправданные ожидания она никак не компенсирует.

31 января, 19:40
<p>Елена Блиновская © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXUIiiyMHuV" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elena_blinovskaya</a></p>

Елена Блиновская © Instagram / elena_blinovskaya

Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская открыла новую возможность заработка, начав продавать подписчикам сториз в "Инстаграме". При этом многие уже уличили предпринимательницу в обмане.

Согласно выставленным условиям, не заплатившие пользователи не смогут получить доступ к сториз девушки. Стоимость приватного контента, которым Блиновская собралась делиться в течение двух недель, — 10 тысяч рублей с одного читателя. В Сети уже появились недовольные отзывы на платные сториз. Пользователи заявили, что разницы между ними и бесплатными публикациями нет. В ответ Блиновская начала блокировать всех недовольных, о чём сама же и сообщила в соцсети. Кроме того, неоправданные ожидания подписчиков она никак не компенсирует.

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"Дно пробито! Это же надо — покупать у неё сториз за 10 тысяч! Вы в своём уме вообще?" — возмущается один из читателей.

"Когда же лавочку Блиновской прикроют, так зарабатывать на людях..." — добавил другой пользователь.

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А ранее Елена Блиновская раскрыла, сколько заплатила Урганту и Собчак за работу на многомиллионном юбилее. По её признанию, звёздные друзья же не знали, что едут к ней на торжество. Они были "вызваны на частный контракт".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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