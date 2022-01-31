Глава МИД Британии пригрозила заморозкой активов российских компаний

Новые санкции Великобритании в отношении России предусматривают возможность заморозки активов компаний РФ. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел королевства Лиз Трасс.

"Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены", — заявила Трасс, представляя документ в парламенте.

Министр пояснила, что в случае введения новых санкций британские компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с российскими. Также для тех представителей РФ, кто окажется под новыми санкциями, будет заблокирована возможность посещать королевство.