Глава МИД Британии пригрозила заморозкой активов российских компаний
По мнению дипломата, это будут самые жёсткие санкции, которые Британия когда-либо вводила против России. Законопроект должны принять к 10 февраля.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс © ТАСС / АР
Новые санкции Великобритании в отношении России предусматривают возможность заморозки активов компаний РФ. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел королевства Лиз Трасс.
"Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены", — заявила Трасс, представляя документ в парламенте.
Министр пояснила, что в случае введения новых санкций британские компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с российскими. Также для тех представителей РФ, кто окажется под новыми санкциями, будет заблокирована возможность посещать королевство.
По мнению Трасс, это будет самый жёсткий санкционный режим, который Британия когда-либо вводила против России. Законопроект должны принять к 10 февраля.
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Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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