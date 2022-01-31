Захарова призвала Украину помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии

Киев, слушая американских политиков, должен помнить о судьбе стран, куда вторгались США: Ирака, Сирии, Ливии и других. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уточнила, что на этом "циничном и хамском" пути, "ломающем судьбы" и "оставляющем после себя смерть и хаос", Украине может достаться роль "сопутствующего ущерба".

"Киевский режим должен понимать, что даже если его деятелям так хочется стать соучастниками этого запредельного уродства, то им и эта роль кураторами не отведена. В титрах очередного всемирного блокбастера, снятого по голливудским правилам, в контексте Украины будет использован термин "сопутствующий ущерб", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Следует вспомнить выступление "четырёхзвёздного" генерала армии Сухопутных войск США в отставке, командующего Генштабом союзных государств Европы с 1997 по 2000 год Уэсли Кларка в Клубе содружества Калифорнии в 2007 году с докладом на тему "Время для лидерства: во имя долга, чести, страны", напомнила Захарова. Дипломат привела цитату военного, где он вспоминает, как представитель Генштаба сообщил ему о планах атаки Ирака. А на вопрос о причинах военачальник ответил: "Мы не знаем".

"Я вернулся в Пентагон через шесть недель и увидел его. Я спросил его, почему мы атаковали Ирак. Мы продолжим его атаковать? Он сказал, что всё ещё хуже. Он взял лист бумаги со стола и сказал, что только получил эту служебную записку из Министерства обороны. В ней говорится, что мы будем атаковать и уничтожать правительства в семи государствах в течение пяти лет. Мы начнём с Ирака, продолжим в Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. Это поразительно! Задача военных — начинать войны, сменять правительства, а не предотвращать конфликты. Мы будем вторгаться в другие страны", — говорится в цитате Кларка, приведённой Марией Захаровой.