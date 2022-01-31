Гинцбург: Исследования детской вакцины от ковида начнутся через 18–20 дней
Учёный добавил, что на сегодняшний день в России привиты в общей сложности около десяти тысяч подростков и побочных эффектов от введения препарата у них не наблюдается.
Клинические испытания детской вакцины от коронавирусной инфекции начнутся приблизительно через 18–20 дней. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, где и был разработан препарат, Александр Гинцбург.
"Реально эти исследования начнутся дней через 18–20, к этому моменту уже начнётся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация", — подчеркнул учёный в эфире телеканала "Россия 24".
Гинцбург добавил, что на сегодняшний день в России от коронавируса привиты в общей сложности около десяти тысяч подростков. По его словам, побочных эффектов от введения препарата у них не наблюдается.
Ранее Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины могут завершиться в течение двух с половиной месяцев. Вместе с тем он выразил надежду, что это позволит Минздраву выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого препарата, который может защитить от омикрон-штамма.
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