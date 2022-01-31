Гинцбург: Исследования детской вакцины от ковида начнутся через 18–20 дней

Клинические испытания детской вакцины от коронавирусной инфекции начнутся приблизительно через 18–20 дней. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, где и был разработан препарат, Александр Гинцбург.

"Реально эти исследования начнутся дней через 18–20, к этому моменту уже начнётся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация", — подчеркнул учёный в эфире телеканала "Россия 24".

Гинцбург добавил, что на сегодняшний день в России от коронавируса привиты в общей сложности около десяти тысяч подростков. По его словам, побочных эффектов от введения препарата у них не наблюдается.