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Гинцбург: Исследования детской вакцины от ковида начнутся через 18–20 дней

Учёный добавил, что на сегодняшний день в России привиты в общей сложности около десяти тысяч подростков и побочных эффектов от введения препарата у них не наблюдается.

31 января, 19:11
<p>© <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт вакцины "Спутник V"</a></p>

© Официальный сайт вакцины "Спутник V"

Клинические испытания детской вакцины от коронавирусной инфекции начнутся приблизительно через 18–20 дней. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, где и был разработан препарат, Александр Гинцбург.

"Реально эти исследования начнутся дней через 18–20, к этому моменту уже начнётся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация", — подчеркнул учёный в эфире телеканала "Россия 24".

Гинцбург заявил о необходимости вакцинации 10 миллионов подростков за полгода

Гинцбург заявил о необходимости вакцинации 10 миллионов подростков за полгода

Гинцбург добавил, что на сегодняшний день в России от коронавируса привиты в общей сложности около десяти тысяч подростков. По его словам, побочных эффектов от введения препарата у них не наблюдается.

Ранее Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины могут завершиться в течение двух с половиной месяцев. Вместе с тем он выразил надежду, что это позволит Минздраву выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого препарата, который может защитить от омикрон-штамма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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