Гинцбург: Испытания назальной вакцины могут завершиться в течение двух с половиной месяцев
Глава центра имени Гамалеи выразил надежду, что это позволит Минздраву выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого препарата, который может защитить от омикрон-штамма.
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Клинические испытания интраназальной вакцины от коронавируса могут завершиться через 2-2,5 месяца. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если всё будет идти действительно по плану, в течение двух месяцев, двух — двух с половиной месяцев закончатся испытания первой и второй фазы интраназальной вакцины", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Учёный выразил надежду, что это позволит Минздраву выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого препарата.
Ранее Гинцбург рассказывал, что назальная вакцина от ковида защитит от заражения "омикроном". При этом руководитель центра имени Гамалеи заметил, что препарат "Спутник V" способен оградить от тяжёлого течения болезни, но не предотвратить инфицирование.
Напомним, что о разработке назальной вакцины от коронавируса стало известно в октябре прошлого года. Одним из первых, кто испытал на себе препарат, стал президент России Владимир Путин.
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