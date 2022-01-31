Гинцбург: Испытания назальной вакцины могут завершиться в течение двух с половиной месяцев

Клинические испытания интраназальной вакцины от коронавируса могут завершиться через 2-2,5 месяца. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если всё будет идти действительно по плану, в течение двух месяцев, двух — двух с половиной месяцев закончатся испытания первой и второй фазы интраназальной вакцины", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Учёный выразил надежду, что это позволит Минздраву выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого препарата.