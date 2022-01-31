Газета Express назвала два необычных симптома после выздоровления от "омикрона"
Основные же признаки заражения вирусом никуда не делись, отмечают пользователи британского приложения ZOE Covid Study, куда они вносят основные проявления болезни.
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Омикрон-штамм коронавирусной инфекции оставляет после себя в организме два необычных для ковида признака: боль в спине и головокружение, свидетельствуют данные приложения ZOE Covid Study. При этом, как остальные разновидности, он может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха.
Как сообщает газета Daily Express, врачи отмечают, что боль в пояснице проявляется у людей с "омикроном" значительно чаще и приносит им больше страданий, чем у заразившихся "дельтой". Новый вариант также сопровождается сильной болью в мышцах.
Ранее Лайф сообщал, что риск повторного заражения "омикроном" в 5,4 раза выше, чем "дельтой". Согласно данным, которые получили специалисты из Имперского колледжа Лондона, защита, обеспечиваемая перенесённой инфекцией, может составлять всего 19%.
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