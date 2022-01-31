Газета Express назвала два необычных симптома после выздоровления от "омикрона"

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции оставляет после себя в организме два необычных для ковида признака: боль в спине и головокружение, свидетельствуют данные приложения ZOE Covid Study. При этом, как остальные разновидности, он может провоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха.

Как сообщает газета Daily Express, врачи отмечают, что боль в пояснице проявляется у людей с "омикроном" значительно чаще и приносит им больше страданий, чем у заразившихся "дельтой". Новый вариант также сопровождается сильной болью в мышцах.