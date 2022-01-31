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Премьер Украины потребовал назвать конкретные сроки вступления в Евросоюз

Денис Шмыгаль уточнил, что Незалежная выполнила уже 63% условий, содержащихся в соглашении ЕС. По словам политика, страна и дальше намерена "настойчиво работать" в этом направлении.

31 января, 18:44
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/CharlesMichel/photos/4363091503747214" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Charles Michel</a></p>

© Facebook / Charles Michel

На данный момент Украина выполнила более половины условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), поэтому страна ждёт конкретных дат вступления в сообщество. Об этом на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что Незалежная выполнила уже 63% условий, содержащихся в соглашении. По словам политика, страна и дальше намерена "настойчиво работать" в данном направлении.

"И мы хотим слышать конкретные даты в ответ на прогресс, конкретные даты, когда Украина сможет быть страной-кандидатом, когда Украина сможет быть включена в ЕС", — сказал Шмыгаль.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский признал бессмысленность вопросов о вступлении Украины в ЕС. Лидер Незалежной отметил, что если бы решение этого вопроса зависело от властей в Брюсселе, то Киев стал бы членом Евросоюза "ещё вчера".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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