Премьер Украины потребовал назвать конкретные сроки вступления в Евросоюз

На данный момент Украина выполнила более половины условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), поэтому страна ждёт конкретных дат вступления в сообщество. Об этом на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что Незалежная выполнила уже 63% условий, содержащихся в соглашении. По словам политика, страна и дальше намерена "настойчиво работать" в данном направлении.

"И мы хотим слышать конкретные даты в ответ на прогресс, конкретные даты, когда Украина сможет быть страной-кандидатом, когда Украина сможет быть включена в ЕС", — сказал Шмыгаль.