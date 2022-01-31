Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности
Также стороны условились о дальнейших контактах и об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в августе 2019 года © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с предоставлением Москве долгосрочных гарантий безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности. Владимир Путин ещё раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", — сказано в записи.
Также в ходе телефонного разговора лидеры двух стран условились о дальнейших контактах и об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.
Напомним, переговоры Путина и Макрона состоялись 28 января. Лидер РФ в ходе беседы подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений и сообщил Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности.
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