Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с предоставлением Москве долгосрочных гарантий безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности. Владимир Путин ещё раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", — сказано в записи.