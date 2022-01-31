НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности

Также стороны условились о дальнейших контактах и об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.

31 января, 19:01
<p>Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в августе 2019 года © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61336/photos#photo-60426,60437,60438,60440,60443,60424,60430,60441,60442,60444" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в августе 2019 года © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с предоставлением Москве долгосрочных гарантий безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности. Владимир Путин ещё раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", — сказано в записи.

Также в ходе телефонного разговора лидеры двух стран условились о дальнейших контактах и об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.

Джонсон заверил, что переговорит по телефону с Путиным, как только сможет

Джонсон заверил, что переговорит по телефону с Путиным, как только сможет

Напомним, переговоры Путина и Макрона состоялись 28 января. Лидер РФ в ходе беседы подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений и сообщил Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности.

Читатели Le Figaro высказали претензии Макрону после его разговора с Путиным

Читатели Le Figaro высказали претензии Макрону после его разговора с Путиным

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1