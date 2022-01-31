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В Минобороны опровергли нарушение истребителем Су-27 границ Эстонии

В ведомстве подчеркнули, что все полёты российских военных самолётов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения территориальных границ других государств.

31 января, 18:51
<p>Истребитель СУ-27 © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Su-27SM3_in_flight,_Celebration_of_the_100th_anniversary_of_Russian_Air_Force.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Истребитель СУ-27 © Wikipedia

Министерство обороны России опровергло заявление МИД Эстонии о том, что российские истребители Су-27 якобы нарушили воздушное пространство республики в минувшую субботу, 29 января. Об этом журналистам сообщили в военном ведомстве.

"29 января полёты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись", — отметили в пресс-службе министерства.

В опасной близости от границ Крыма засекли неизвестный военный самолёт

В опасной близости от границ Крыма засекли неизвестный военный самолёт

В ведомстве подчеркнули, что все полёты российских военных самолётов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения территориальных границ других государств.


Ранее Лайф сообщал, что МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ в связи с этим инцидентом. Внешнедипломатическое ведомство республики утверждает, что нарушения российскими самолётами воздушных границ республики якобы совершались неоднократно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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