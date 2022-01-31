В Минобороны опровергли нарушение истребителем Су-27 границ Эстонии

Министерство обороны России опровергло заявление МИД Эстонии о том, что российские истребители Су-27 якобы нарушили воздушное пространство республики в минувшую субботу, 29 января. Об этом журналистам сообщили в военном ведомстве.

"29 января полёты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись", — отметили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что все полёты российских военных самолётов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения территориальных границ других государств.





