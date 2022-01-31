Замглавы Еврокомиссии: "Северный поток – 2" не соответствует энергополитике ЕС

Газопровод "Северный поток – 2", который построен для доставки природного газа из России в Германию, не соответствует энергетической политике Европейского союза, целью которой является отказ от углеводородов. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", — сказал Домбровскис на пресс-конференции на Украине.