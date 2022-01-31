Замглавы Еврокомиссии: "Северный поток – 2" не соответствует энергополитике ЕС
Эта политика предусматривает полный отказ от выбросов от сжигания топлива уже к середине этого века, в том числе путём перехода на возобновляемые источники.
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Газопровод "Северный поток – 2", который построен для доставки природного газа из России в Германию, не соответствует энергетической политике Европейского союза, целью которой является отказ от углеводородов. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
"Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", — сказал Домбровскис на пресс-конференции на Украине.
Такая энергетическая политика Евросоюза предполагает, что чистый объём выбросов в окружающую среду там станет равным к середине века. На данный момент это подразумевает перестройку всей энергетической системы, а соответственно, масштабные инвестиции.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора — ведомство требовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской дочки. Позже стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ утверждают, что из-за газопровода в Правительстве ФРГ произошёл раскол.
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